DODICI TITOLI D’ECCELLENZA E UN CAST STRAORDINARIO PER LA NUOVA STAGIONE DELLA ROYAL OPERA HOUSE IN DIRETTA VIA SATELLITE AL CINEMA

Le musiche di Mozart, Puccini, Verdi, Čajkovskij, Bernstein

Con la direzione d’orchestra, le interpretazioni, le coreografie di Antonio Pappano, Anna Netrebko, Liam Scarlett, Christopher Wheeldon, Wayne McGregor…

SI PARTE IL 20 SETTEMBRE CON IL FLAUTO MAGICO DI MOZART

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha raccolto oltre 45.000 spettatori entusiasti solo in Italia, per la stagione 2017-2018 la Royal Opera House proporrà 12 nuovi titoli d’eccellenza che arriveranno in diretta via satellite al cinema in più di 1500 sale di oltre 40 nazioni. Protagonisti di questo nuovo calendario saranno alcuni dei più amati spettacoli del repertorio classico della Royal Opera e del Royal Ballet, le stelle del balletto e dell’opera mondiale e quattro nuove produzioni sempre trasmesse in diretta via satellite da Covent Garden.

Ad inaugurare la stagione una delle più amate opere di Mozart, Il flauto magico (mercoledì 20 settembre 2017). Proposto per la prima volta nelle sale, lo spettacolo condurrà il pubblico nelle terre della Regina della Notte.

Sarà poi il momento della nuova produzione della struggente opera di Puccini, La Bohème (martedì 3 ottobre 2017) con la regia di Richard Jones e la direzione d’orchestra di Antonio Pappano. Ambientata nella seconda metà del 19° secolo, la produzione riporterà in vita il cuore più profondo della cultura parigina del tempo.

Il Rigoletto di Verdi (16 gennaio 2018) ritornerà alla Royal Opera House grazie alla produzione di David McVicar per raccontare tutta la crudeltà e la degenerazione della corte di Mantova. Prendendo spunto da temi altrettanto duri e devastanti, l’interpretazione di Jonathan Kent nell’ardente opera di Puccini, Tosca (mercoledì 7 febbraio 2018), metterà in scena i pericolosi scontri della Roma del 1800.

Dopo l’impressionante successo di Francoforte, la Carmen di Barrie Kosky approderà alla Royal Opera House e sarà trasmessa via satellite martedì 6 marzo 2018. Quest’emozionante interpretazione rivisita la versione originale dell’opera di Bizet, rappresentando in modo nuovo i mondi dell’opera comica, del varietà e della commedia musicale a cui l’autore si era ispirato. L’ultima produzione operistica della stagione al cinema sarà il Macbeth di Verdi (mercoledì 4 aprile 2018). Al fianco del direttore d’orchestra Antonio Pappano, assumerà il ruolo della manipolatrice e subdola Lady Macbeth Anna Netrebko, per la prima volta a Covent Garden in questo dramma feroce ispirato all’opera di Shakespeare.

Anche sei produzioni del Royal Ballet verranno proiettate in diretta via satellite nei cinema durante la stagione 2017/18. Il primo balletto sarà Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie (lunedì 23 ottobre 2017) di Christopher Wheeldon. La leggiadra narrazione dell’amatissima storia di Lewis Carroll sarà una stravagante festa per gli occhi grazie a proiezioni, tip tap e costumi di scena variopinti. Dopo aver raggiunto oltre 130.000 cinefili in tutto il mondo lo scorso dicembre, il balletto più amato dalle famiglie durante il periodo delle feste, Lo Schiaccianoci (martedì 5 dicembre 2017), tornerà su grande schermo per incantare il pubblico con i suoi fiocchi di neve, la terra dei dolci e balletti sensazionali. Sarà poi il turno del balletto basato su Il racconto d’inverno di Shakespeare (mercoledì 28 febbraio 2018) in una produzione di Christopher Wheeldon che si è aggiudicato il premio Olivier: qui la tragedia famigliare sarà amplificata dalla colonna sonora emozionante e coinvolgente di Joby Talbot.

Si celebrerà poi il centenario della nascita di Leonard Bernstein con un trittico spettacolare che comprenderà due nuovi pezzi creati del coreografo residente Wayne McGregor e dell’artista associato Christopher Wheeldon, e Age of Anxiety di Liam Scarlett, danzato sulle note della Symphony No.2 di Bernstein (martedì 27 marzo 2018). Il Royal Ballet porterà poi in scena l’epica Manon (giovedì 3 maggio 2018), la storia di una giovane ragazza che paga il prezzo più alto per aver scelto il lusso e la ricchezza anziché l’amore vero. La partitura di Jules Massenet non permetterà a nessuno di lasciare il cinema senza avere occhi lucidi.

L’ultimo spettacolo della stagione sarà l’attesissima nuova messa in scena de Il lago dei cigni (martedì 12 giugno 2018) di Liam Scarlett. Basata sulla coreografia di Marius Petipa e Lev Ivanov, l’interpretazione di Liam Scarlett allieterà il pubblico, che potrà assistere a un punto di vista moderno di quello che è presumibilmente il balletto più famoso al mondo.

La stagione 2017-2018 della Royal Opera House è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital in collaborazione con Classica HD, MYmovies.it, Sky Arte HD, Amadeus, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council.