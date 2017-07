FINO AL 31 AGOSTO APERTE LE ISCRIZIONI A “NOTE D’AUTORE” CONCORSO DEDICATO ALLA MUSICA D’AUTORE EMERGENTE

Fino al 31 agosto sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione di “Note d’Autore”, concorso dedicato alla musica d’autore emergente, organizzato da Palbertmusic, al fine di valorizzare e premiare gli artisti più creativi e originali nonché la musica e i testi più interessanti.

Per poter partecipare al concorso è necessario spedire alla direzione artistica (Palbert s.a.s. via San Maurilio 7, 20123 Milano) o inviare via mail (info@palbert.it) da 2 a 4 brani, i testi, una foto, una breve biografia e il regolamento allegato siglato in ogni pagina e firmato nell’ultima.

Gli artisti selezionati avranno la possibilità di esibirsi nelle cinque serate eliminatorie che daranno l’accesso alle due semifinali, nel corso delle quali verranno scelti i partecipanti alla finale del 9 novembre.

Il vincitore di “Note d’Autore”, oltre a ricevere un premio in denaro, avrà la possibilità di vedere editati da Palbertmusic i due brani proposti in finale, che saranno sottoposti all’ascolto di Universal Publishing Italia. Un altro premio sarà assegnato alla migliore canzone in gara, mentre il Premio “Parole & Dintorni” consentirà all’artista scelto di essere supportato da un lavoro di ufficio stampa dell’agenzia di comunicazione fondata e diretta da Riccardo Vitanza.