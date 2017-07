“Night & Day”_ The Vamps

THE VAMPS

Domani esce il nuovo album “Night & Day – Night Edition”

Nel disco anche il singolo “ALL NIGHT” brano che ha superato quota 250 milioni di stream ed è stato certificato PLATINO in Italia Milano, 13 luglio 2017. Sarà disponibile da domani in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali “Night & Day – Night Edition”, il nuovo album dei THE VAMPS pubblicato su etichetta Virgin EMI UK.

L’album, il terzo della band inglese che in Italia uscirà in versione standard cd, contiene anche il singolo “ALL NIGHT” (https://youtu.be/BqaoAQbkeXo) brano che ha superato quota 250 milioni di stream ed è stato certificato PLATINO in Italia.

Nel disco anche il nuovo singolo “Middle Of The Night” con Martin Jensen (il cui video è già online https://youtu.be/_aI0WM2OjTw e ha già raggiunto quota 3.7 milioni di views) e collaborazioni con Sabrina Carpenter e Tini.

Questa la tracklist: “Middle of The Night”, “All night”, “Hands” (Featuring Sabrina Carpenter), “Same to You”, “Paper Hearts”, Shades On”, It’s a Lie” (featuring TINI), “Stay”. “Night & Day – Night Edition” è però solo la prima parte di un progetto più ampio che si chiuderà entro la fine dell’anno con la pubblicazione della seconda parte “Night & Day – Day Edition”.

Bradley Will Simpson (voce), James McVey (chitarra), Tristan Evans (batteria) e Connor Ball (basso) si sono fatti conoscere e apprezzare in tutto il mondo non solo per le loro canzoni ma anche per i loro live durante i quali i quattro si presentano per come sono: una giovane band di musicisti.

I The Vamps arrivano da città diverse dell’Inghilterra e hanno iniziato a collaborare e suonare insieme attraverso una serie di demo autoprodotti e pubblicati su Youtube, principalmente cover acustiche di hit mondiali di artisti come One Direction (http://goo.gl/PjIHsU), Taylor Swift (http://goo.gl/2BsUx6), Justin Bieber (http://www.youtube.com/watch?v=kLB-Ad- E-F4), Miley Cyrus (http://goo.gl/jOatq6), Bruno Mars e molti altri.

Dal lancio del 2013 i The Vamps hanno conquistato molti successi e consensi.

Il loro album di debutto “Meet The Vamps” (2014) è stato pubblicato in tutto il mondo conquistando in diversi Paesi la certificazione di Disco Multiplatino, venendo oltre 10 milioni di copie dei 5 singoli pubblicati.

Ma è online che la band dà il meglio di sé stessa: il video di “Can We Dance“(2013) ha ottenuto oltre 64 milioni di visualizzazioni su YouTube, ”Wild Heart” (2014) oltre 39 milioni, ”Last Night” (2014) oltre 32 milioni, ”Somebody To You” (2014) con DEMI LOVATO più di 120 milioni e “Oh Cecilia (Breaking My Heart)” (2014) con SHAWN MENDES più di 54 milioni.

Con il secondo album “Wake Up” (2015), anticipato dalla title track da 26 milioni di views su YouTube https://youtu.be/e12KryuLcbs, la band rafforza la sua posizione come una delle migliori giovani realtà in circolazione. Dal disco sono stati estratti i singoli “Rest Your Love” (2015) e “I Found A Girl” (2016) featuring OMI.

Il loro canale ha totalizzato oltre 440 milioni di views con oltre 2 milioni di iscritti. Su Facebook hanno ottenuto più di 6 milioni di like e spesso sono “trend topic” su Twitter.

