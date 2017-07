GRANDE SUCCESSO PER

Aspettando NATURALMENTE PIANOFORTE 2018

LA 2 GIORNI NEL CUORE DEL CASENTINO tra concerti, appuntamenti musicali, improvvisazioni e altro…

… e appuntamento a luglio 2018 con la quarta edizione di “NATURALMENTE PIANOFORTE”!

Si è conclusa domenica 16 luglio la due giorni di “Aspettando NATURALMENTE PIANOFORTE”, che ha animato il territorio di Pratovecchio Stia (Arezzo) con concerti, improvvisazioni e appuntamenti musicali nel cuore del Casentino.

«Un weekend lampo per ricordare a tutti, appassionati, artisti, i cittadini di Pratovecchio e della regione, che “Naturalmente Pianoforte” sta bene, mantiene viva la fiamma della musica e del piacere di stare insieme intorno a una tastiera e alle canzoni che da lì possono generarsi – commenta il direttore artistico ENZO GENTILE – Oltre alla importante esperienza di una Masterclass che ha condotto dieci ragazzi, in arrivo anche dall’estero, a studiare ed esercitarsi sotto la guida del M° Sergio De Simone, abbiamo visto il coinvolgimento di circa duemila persone tra il concerto di Francesco Baccini e Sergio Caputo in piazza, quello di Simone Cristicchi alla Pieve di Romena dove l’alba di domenica è giunta sull’onda della performance di Arturo Stalteri. Un dato artistico e organizzativo di piena soddisfazione che ci aiuterà a lavorare in prospettiva della edizione 2018, un appuntamento con cui torneremo a invadere di musica il Casentino dal 19 al 22 luglio».

“Aspettando Naturalmente Pianoforte” vede alla direzione artistica il giornalista, critico musicale e docente universitario Enzo Gentile, che riprende il suo ruolo di direttore artistico della kermesse dopo l’esperienza dello scorso anno. Il rapporto tra l’Associazione ‘PratoVeteri’, organizzatori di “Naturalmente Pianoforte”, ed Enzo Gentile va così a consolidarsi, in vista della prossima edizione della manifestazione, che si terrà dal 19 al 22 luglio 2018, sempre a Pratovecchio Stia.

L’Associazione ‘PratoVeteri’ è l’organizzatore di “Naturalmente Pianoforte”, la kermesse pianistica biennale, con la Direzione Artistica di Enzo Gentile, che si prefigge di sviluppare un progetto di socialità e comunicazione attraverso la musica. Tra concerti, workshop, improvvisazioni, grandi professionisti e semplici amatori, il Casentino ribadisce la sua attitudine di luogo dedito all’ospitalità e all’incontro, crocevia di artisti, appassionati e semplici curiosi del turismo culturale.

“Naturalmente Pianoforte” è organizzato dall’Associazione Culturale PratoVeteri di Pratovecchio Stia in collaborazione con il Comune e l’Ente Parco delle Foreste Casentinesi.

www.naturalmentepianoforte.it