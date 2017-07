Mondiali di Parapendio – 8^ Giornata di gara

Ancora un’ottima giornata di gara per i piloti che si stanno contendendo il titolo di campione del mondo. 73,9 chilometri percorsi tutti nella vallata feltrina con buone condizioni di volo, che hanno permesso di chiudere la task di giornata senza particolari difficoltà. Ben in 115 centrano l’obiettivo.

Tagliano la linea di goal simultaneamente, per primi, lo svizzero Stephan Morgenthaler e lo Sloveno Jurij Vidic che già ieri aveva condotto un’ottima gara chiudendo in terza posizione la task. La terza posizione del podio di questa ottava giornata di gara appartiene invece al francese Pierre Remy. L’australiana Kari Ellis conferma le ottime prestazioni dei giorni precedenti e oggi chiude prima tra le donne, interrompendo la serie della francese Fukuoka Naville.

Una gara compatta quella di oggi, dove i percorsi scelti dai piloti si sono discostati solo in brevissimi tratti. Lo start alle 13.00 sopra Pedavena, il gruppo è compatto e dopo il via si muove velocemente, aggira la prima boa sopra Pullir e altrettanto veloce si dirige alla seconda boa che aggira sopra il monte Vallorca, a sud di Fonzaso.

Sulla via della terza boa, da aggirare sopra Santa Giustina, in prossimità della linea di decollo i piloti si prendono un momento per fare termica e riconquistare quota. È a questo punto che un gruppo di sei si stacca e parte velocissimo, subito dietro il resto dei piloti: una parte costeggia i monti e passa sopra San Gregorio e mantiene facilmente quota e velocità.

Una parte sceglie di passare sopra Cesiomaggiore e resta un po’ più indietro. Dopo la boa di Santa Giustina il gruppo comunque si ricompatta, la ventina di piloti che aveva scelto la via di San Gregorio si trova in leggero vantaggio. Tutti gli altri inseguono. Direzione Arten, aggiramento dell’ultima boa, poi taglio della meta sopra il Boscherai, disimpegno su Col Melon e atterraggio al Boscherai.

Uno spettacolo davvero suggestivo, tantissimi i piloti arrivati a meta in un susseguirsi omogeneo di vele colorate che una dopo l’altra hanno toccato terra tra gli applausi dei presenti.