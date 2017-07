Mario Venuti “Tutto questo mare”

Dopo il grande successo radiofonico di “Caduto dalle Stelle”, da OGGI, venerdì 7 luglio, è in RADIO “TUTTO QUESTO MARE” il nuovo singolo di MARIO VENUTI, estratto dal suo ultimo disco di inediti “MOTORE DI VITA”! Sempre da oggi è online il video del brano, girato da Salvo Nicolosi e visibile a questo link: https://youtu.be/Fj-D_HvgkYU

Mario Venuti racconta in merito al videoclip di “Tutto questo mare”: «I 5 protagonisti del clip partono per un viaggio e si ritrovano al centro di dinamiche amorose incrociate. Il video è stato realizzato da Ground’s Orange (arance di terra), un collettivo di giovani videomakers siciliani che si sta affermando con stile sulla scena nazionale».

Il regista del video Salvo Nicolosi dichiara che «Il video è un omaggio al cinema degli anni ’60 e in particolare a Jean-Luc Godard. Il tema principale è il viaggio inteso sia in senso fisico che metaforico ed ha per filo conduttore il mare. Su questa cornice si muovono i protagonisti in un intricato gioco tra le coppie. In questa avventura, all’artista viene riservato il ruolo di cicerone».

Intanto, prosegue con grande successo Il “MOTORE DI VITA TOUR”, che questa sera farà tappa alle Feste Archimedee di SIRACURA, con cui il cantautore siciliano presenta live in tutta la penisola i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo progetto discografico “Motore di Vita”, tra cui “Caduto dalle Stelle”, per oltre dieci settimane al vertice della Classifica Airplay Radio Indipendenti Earone.

Del brano “Caduto dalle Stelle” sono stati realizzati moltissimi remix, tra i tanti anche la versione “Caduto dalle stelle Get Far Fargetta Remix”, disponibile in tutti gli store e su tutte le piattaforme streaming.

Mario Venuti sarà inoltre uno dei protagonisti del WIND SUMMER FESTIVAL, in onda da luglio per 4 puntate in prima serata su Canale 5.

Queste le prossime date del “Motore di vita Tour”:

07 LUGLIO alle Feste archimedee di SIRACUSA

09 LUGLIO al Premio Bindi di SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

12 LUGLIO a La Lumia Summer Festival di PALERMO

13 LUGLIO al Castel Sant’Elmo di NAPOLI

25 LUGLIO in Piazza Municipio a CAMPOMARINO (CB)

11 AGOSTO all’August Fest in Piazza Mare di TORRENOVA (ME)

12 AGOSTO a La Notte dei Briganti e delle Brigantesse di GIRIFALCO (CZ)

25 AGOSTO alla Festa di San Vito 2017 a OMEGNA (VB)

27 AGOSTO in Piazza Tommaso Tittoni a MANZIANA (RM)

31 AGOSTO alla Festa Provinciale de l’Unità di RAVENNA

“MOTORE DI VITA” (Microclima-Puntoeacapo/Believe Digital) è un album composto da 12 tracce, prodotto artisticamente da Mario Venuti insieme a Seba. Il disco vanta anche la collaborazione artistica di Kaballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello, che ha curato le percussioni del brano “Caduto dalle stelle”, scritto da Venuti e Kaballà e attualmente in rotazione radiofonica!

«Abbandonati i temi sociologici de “Il tramonto dell’Occidente”, sentivo il bisogno di riscoprire il mio lato più terreno e sensuale – così Mario Venuti racconta il nuovo album – MOTORE DI VITA riguarda il corpo, che si riscopre nella danza (“Caduto dalle stelle”) e nei sapori (“Conservare in luogo fresco”), nella percezione della musica e dell’amore (“Lasciati amare”), nelle meraviglie del viaggio e del creato (“Tutto questo mare”), nella consapevolezza che ognuno di noi ha il potere di dare un carattere al mondo (“Spirito del mondo”). Tutto il disco emana un umore disteso e positivo, senza dare spazio a forme di autocommiserazione, al contrario, suona come un ripetuto GRAZIE per gli immensi doni che la vita può donarci».

Questa la tracklist dell’album “Motore di Vita”: “Conservare in luogo fresco”; “Caduto dalle stelle”; “La prima volta”; “Lasciati amare”; “Motore di vita”; “Spirito del mondo”; “Tutto questo mare”; “Se avessi altro amore”; “Non è peccato”; “Fuorimondo shop”; “Alza un po’ il volume”; “I peccati della luna”.

Il video di “Caduto dalle Stelle”, diretto da Lorenzo Vignolo è online da oggi sui canali web ufficiali di Mario Venuti. Link YouTube: https://youtu.be/n2OhdMJWAc0

