“Just for life” di Lana Del Rey

LANA DEL REY

Il 21 luglio esce il suo nuovo album “LUST FOR LIFE”

Nel disco collaborazioni con The Weeknd, Stevie Nicks, Sean Ono Lennon ed altri…

Il disco da oggi ordinabile negli store digitali.

LANA DEL REY ritorna con il nuovo album “LUST FOR LIFE”, la cui uscita è stata annunciata per il 21 luglio dalla stessa Lana. L’album, pubblicato su etichetta INTERSCOPE/POLYDOR UK è da oggi disponibile per il preorder negli store digitali.

Del disco Lana Del Rey ha dichiarato: “ho fatto I miei primi 4 dischi per me, ma questo è per i miei fan”.

L’album, prodotto da Lana insieme al suo collaboratore storico Rick Nowels, contiene il singolo “LUST FOR LIFE” (oltre 6 milioni di views in meno di 24 ore e oggi ad oltre 26 milioni di visualizzazioni https://youtu.be/35cTIXoBnuw) che vede la collaborazione di THE WEEKND, uno degli artisti più importanti a livello internazionale di questi ultimi anni.

Oltre alla title track, nel disco troviamo anche il singolo “LOVE” (70 milioni di views per https://youtu.be/3-NTv0CdFCk) prodotto da Benny Blanco e Emile Haynie.

Per questo album LANA ha chiamato a collaborare il meglio della nuova scena musicale internazionale che vede oltre a The Weeknd artisti come il rapper di Atlanta Playboi Carti, il rapper, cantante, modello e produttore discografico di New York A$AP Rocky e la cantante americana Stevie Nicks. Altro gradito ospite nel brano “Tomorrow never came” è Sean Ono Lennon.

Questa la tracklist completa:

1. Love

2. Lust For Life (ft. The Weeknd)

3. 13 Beaches

4. Cherry

5. White Mustang

6. Summer Bummer (ft. A$AP Rocky & Playboi Carti)

7. Groupie Love (ft. A$AP Rocky)

8. In My Feelings

9. Coachella – Woodstock In My Mind

10. God Bless America – And All the Beautiful Women In It

11. When The World Was at War We Kept Dancing

12. Beautiful People Beautiful Problems (ft. Stevie Nicks)

13. Tomorrow Never Came (ft. Sean Ono Lennon)

14. Heroin

15. Change

16. Get Free