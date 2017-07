Il ritorno di Silvia Salemi

GRANDE FESTA AL CAMBRIDGE DI ROMA PER IL RITORNO DISCOGRAFICO DI SILVIA SALEMI CON “23”

Pioggia di vip, lunedì sera al Cambridge di Roma, per il party legato al lancio di “23”, il nuovo album di Silvia Salemi. Tanti i beniamini del pubblico intervenuti al photocall per complimentarsi con la cantautrice di origini siciliane. Tra questi: Savino Zaba, Elisa D’ospina, Janet De Nardis, Lisa Marzoli, Elena Ballerini, Carolina Rey, Sara Galimberti, Micaela, Simone Gallo, Alina Person, il regista Mario Maellaro con la compagna produttrice Francesca Aiello, Nicola Timpone, Marco Di Buono, Maresa Merlino e tanti altri. A seguire, affollata conferenza stampa di presentazione del disco introdotta dal presentatore Claudio Guerrini e condotta dalla direttrice di Velvet Sara Zuccari con la partecipazione del critico di Metro Francesco Foderà. Al termine, ricca cena con esclusivi e gustosi piatti gentilmente offerti dal Cambridge. “23 nasce nell’ultimo anno, anche se l’idea di voler scrivere e produrre un disco in totale libertà e con queste caratteristiche ha origini ben più lontane. Non è un caso se in tutti questi anni non abbia voluto pubblicare nulla, perché prima ho voluto trovare un nuovo gruppo di lavoro, capace di rispecchiare il mio mutato gusto musicale e artistico, oltre alla conseguita maturità personale”- racconta Silvia, aggiungendo: “Il concept sviluppato nell’album 23 nasce dalla volontà di fare qualcosa di significativo per me e per il mio nuovo gruppo di lavoro e di farlo nel modo più naturale possibile, lasciandosi ispirare e trasportare dalle atmosfere suggestive degli arrangiamenti e dalle linee melodiche che evocano già dalle prime tracce un senso di forza, di riscatto, di ritorno. Un viaggio che parte da lontano e che approda, nello scorrere della tracklist, alla consapevolezza che ciò che siamo oggi e ciò che ci circonda è il risultato dell’evoluzione delle nostre emozioni e delle nostre esperienze. Un percorso attraverso il quale ci ritroviamo sintonizzati con la parte più profonda di noi stessi”. “23” è prodotto da Silvia Salemi e da Francesco Tosoni. Tra le prestigiose collaborazioni del disco, spicca quella con Giovanni Veronesi, che ha scritto il testo della canzone “Credo” e di Andrea Amati e Gabriele Oggiano per “L’ultimo”. Oltre agli otto brani inediti, l’album contiene una nuovissima versione di “A casa di Luca”, in occasione del ventennale dalla sua prima pubblicazione e di “Silence”, precedentemente contenuto nell’album del 2010 “L’arancia”. Oltre alla musica, in questo periodo la Salemi sta conducendo una rubrica all’interno di Estate in diretta in onda ogni martedì su RaiUno e prossimamente sarà la padrona di casa dello speciale “L’altro sabato di domenica”, trasmesso dalla rete ammiraglia della Tv di Stato.