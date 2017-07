Giulia Mazzoni in concerto al “Festival Area M”

GIULIA MAZZONI

in concerto LUNEDÌ 10 LUGLIO AL “FESTIVAL AREA M” DI MILANO PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM “ROOM 2401”

…intanto si aggiunge una nuova data al “ROOM 2401 SUMMER TOUR” giovedì 13 luglio ad Arezzo per “NOTTI SOTTO LE STELLE”

La pianista e compositrice GIULIA MAZZONI sarà in concerto lunedì 10 luglio all’Orto Botanico di Città Studi a Milano, in occasione del “Festival Area M” (Via Camillo Golgi, 18 – inizio concerto ore 21.00 – biglietto intero: 15 euro / biglietto con Area M Card: 10 euro), per presentare il nuovo disco “ROOM 2401” (Sony Music Italy). Durante il concerto, Giulia Mazzoni sarà accompagnata nell’esecuzione di alcuni brani dal violoncellista Ivo Martinenghi, presente anche nel disco.

In caso di pioggia il live verrà spostato dall’Orto Botanico al vicino Auditorium Attilio Levi (Via Valvassori Peroni 21).

Intanto si aggiunge anche una nuova data al “Room 2401 Summer Tour” di Giulia Mazzoni, giovedì 13 luglio ad Arezzo (Piazza Grande – ore 20.00 – ingresso gratuito), in apertura al concerto di Morgan.

ECCO LE PROSSIME DATE DEL

“ROOM 2401 SUMMER TOUR”

10 luglio al “Festival Area M” Orto Botanico Città Studi di Milano

(Via Camillo Golgi – ore 21.00 – biglietti su www.ticketone.it)

13 luglio al “Notti sotto le stelle” ad Arezzo

(Piazza Grande – ore 20.00 – ingresso gratuito)

16 luglio allo Skyline Festival di San Gimignano a Cigoli – PI

(Piazza della Chiesa, San Miniato – ore 21.00 – ingresso libero)

17 luglio al Venezia Jazz Festival di Venezia

(Conservatorio Benedetto Marcello di Palazzo Moroni – ore 20.00

prenotazioni: jazz@venetojazz.com – ingresso 15 €/ridotto 10 €)

27 luglio alla Limonaia Strozzi di Firenze

(Via Pisana 77 – ore 21.30 – ingresso € 10)

30 luglio al Festival di Radicondoli – SI

(Piazza Collegiata – ore 21.30 – ingresso 10 €/ridotto 7 €)

3 agosto a Festival Show a Bibione – VE

(Piazza Zenith – ingresso libero)

«‘Room 2401’ ha segnato una svolta, un cambiamento nella mia vita, l’inizio di un percorso che mi ha portata a riflettere e a guardare dentro di me come persona e artista – racconta Giulia Mazzoni – Sono felice di partire per questo nuovo viaggio musicale e non vedo l’ora di condividere la mia musica aprendo le porte della ‘Room2401’ a tutti i curiosi, appassionati, sognatori che saranno presenti».

“ROOM 2401” contiene una speciale collaborazione con il Maestro MICHAEL NYMAN, autore della colonna sonora del film Premio Oscar “Lezioni di Piano”! Per la prima volta nella sua carriera il Maestro Nyman ha diviso la scena con un altro artista, rielaborando ed eseguendo a due pianoforti una versione inedita della propria composizione “THE DEPARTURE”. Il video di “The Departure” è visibile online sul canale Vevo di Giulia Mazzoni: http://vevo.ly/RumEfv

Questa la tracklist del disco: “Winter’s Dream”, “Wishes”, “Ellis Island”, “Room 2401”, “The Departure”, “Rebel Muse”, “Daughter’s Moon”, “Dinosaur on a Cheese Planet”, “In Your Eyes”, “Merope”, “Destino”, “Silence”. L’album contiene anche le bonus track: “Get Lucky”, “Piccola Luce” e “Truman’s Sleep”.

Giulia Mazzoni, nata a Prato il 15 marzo 1989, ha studiato presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Nel 2013 fa il suo esordio discografico con l’album “Giocando con i bottoni”, contenente 14 composizioni inedite per pianoforte solo che si muovono tra tradizione classica e musica pop, riceve il Premio Ciampi per la “Migliore cover di Piero Ciampi” e si esibisce sul palco del Concerto di Natale. Nel 2014 presenta alcuni brani tratti dal suo album all’inaugurazione di Eataly Smeraldo Milano, calca il prestigioso palco del Ravello Festival e si esibisce a Faenza in occasione del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti. Nel 2015 Giulia viene scelta come unica donna della compilation “Eataly Live Project” (Sony Music) con il brano “Where and when?”, suona come pianista resident per AUDI a Milano, collabora, suonando per la prima volta le sue composizioni all’organo, con l’attore Marco Baliani ed accompagna al pianoforte l’attrice Chiara Buratti nello spettacolo “L’ultimo giorno di sole”. Tanti i concerti tenuti dall’artista tra il 2013 e il 2015, tra cui quelli al Blue Note di Milano e all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “Giocando con i bottoni” è stato pubblicato e distribuito anche in Cina, paese dove l’artista ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica con un tour di 5 date sold out nelle città di Tianjin, Xi’an, Chongqing, Shanghai e Wuhan. Nel 2016, tra i vari concerti che ha tenuto, è stata protagonista della rassegna Piano City a Milano e del festival Naturalmente Pianoforte a Pratovecchio Stia (Arezzo). A dicembre 2016 Giulia Mazzoni è stata ospite della finale dello “Zecchino d’Oro” in onda su Rai 1, di “Edicola Fiore – Bollino Rosso” in diretta su Sky Uno e della “Maratona Rai Telethon 2016” su Rai 2.