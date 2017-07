Giornata della poesia

30 settembre 2017 Giornata Mondiale della Poesia a Roma

Inviate la vostra candidatura per la Giornata Mondiale della Poesia a Roma‬!!! 100 thousand Poets For Change Rome 2017 !!! L’evento che coinvolge tutte le Nazioni! La poesia in questo periodo di guerre, cataclismi e sconvolgimenti è l’unico mezzo che unisce. Infatti esso è organizzato da anni con la necessità di unire e non di dividere. Evento storico di Michael Rothenberg e Terri Carrion . Per Roma, dato il grande successo dell’edizione del 2016, l’incarico organizzativo è stato affidato per il secondo anno di seguito ad Agnese Monaco. Per partecipare invia la tua poesia , la tua biografia di massimo tre righe, l’autorizzazione ai dati personali , all’ eventuale pubblicazione del testo da te inviato e la dichiarazione di paternità dello stesso. Ricordiamo che il termine massimo d’invio è il 15 agosto entro le ore 00.00, pena l’esclusione. Inviate tutto il materiale ividescritto ad : agnese.emme@hotmail.it Scrivete nell’oggetto della e-mail : "MONDIALE POESIA". Chiedete conferma di ricezione. Non saranno accettate poesie e componimenti che non rispettino le norme vigenti inerenti alla liceità e al buon costume.

SEZIONE: POESIA IN LINGUA ITALIANA

Se scelti declamerete in diretta mondiale streaming i vostri versi insieme a tanti attori, poeti e musicisti! Oltre a vedere scorrere sul maxi-schermo le vostre poesie. Non mancate all’evento dell’anno! Il video resterà poi on line nel canale youtube di Agnese Monaco (OnlyAgnese) e sarà condiviso da varie piattaforme. La diretta italiana sarà in onda anche su UserTv. Ci sarà la possibilità di ascoltare la versione audio. E’ tutto gratis e non vi è nessun obbligo d’acquisto di alcun tipo. Tra i finalisti verrà stilata una classifica con premi in palio, NON in denaro, donati dalla ASD Natural per i primi cinque classificati, premi speciali (offerti dagli altri sponsor) ed ovviamente gli attestati di partecipazione per i finalisti. Ricordiamo altresì che non è richiesta alcuna quota e che i vincitori, dovranno ritirare i premi personalmente o con delega, in caso di mancanza di ambo le opzioni ci sarà l'esclusione dal premio, che passerà d’ufficio al successivo in classifica. La giuria può decidere se dichiarare pari merito. La serata sarà in diretta streaming con il sito americano di 100 Thousand Poets for change, ottima vetrina per far conoscere le proprie opere in ambito internazionale. La sede dell’evento sarà Il Caffè Equo Solidale Gelateria Splash, sito in via Eurialo 102 Roma, il 30 settembre dalle 17.00 alle 20.00, che accoglierà tutti i presenti e la strada adiacente, previa conferma della richiesta. Durante la serata ci saranno numerose sorprese anche con Amici di Fido Roma. In più potrete osservare i cartelloni con le foto dei cani in adozione da varie onlus : Associazione Mabello, Amici di Fido Roma, Animaliberi Onlus, ecc.

L’Antologia contenente i migliori componimenti (che resteranno di proprietà dell'autore, il quale non pretenderà nulla dalla pubblicazione), avrà come scopo quello di donare ad Amici di Fido Roma i contributi della stessa (escluse ovviamente le spese di pubblicazione). Non vi è alcunobbligo per nessuno, solo su richiesta. La tiratura cartacea sarà limitata e al solo scopo benefico.

Quindi se inseriti nella stessa, si prega di confermare o meno la decisione d'acquisto ed il numero dicopie.

L’evento su facebook : https://www.facebook.com/events/1459991007393713/

Per la prima edizione foto, video sul sito ufficiale di 100Thousand poets for change :

http://www.100tpcmedia.org/100TPC2012/2016/05/agnese-emme- rome-italy- 2016/

Per l’edizioneattuale ecco le informazioni sul sito americano: http://www.100tpcmedia.org/100TPC2012/2017/05/agnese-emme- rome-italy- 2017/ Sponsor : ASD Natural (Cervinara), Gelateria Splash, UserTv, Animalisti Italiani Onlus, Amici Di Fido Roma, Associazione Mabello, ItalianaMente, Rockapelli Parrucchieri, Progetto Alfa, Riminiamo, Mangiaparole Caffè Letterario, Catia Animal Crazy (negozio per animali) e 100 thousand poets for change.