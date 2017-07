Gianna Nannini: “Amore gigante”

E’ AMORE GIGANTE, il titolo del nuovo album in uscita il prossimo 27 ottobre. Lo ha rivelato la stessa Nannini nel corso della serata del Wind Summer Festival in onda domani, in prima serata, su Canale 5.

“Amore gigante” è il diciottesimo album in studio per la rocker senese che sta infiammando le platee dei Festival di cui è stata ospite nella primavera e nell’’estate in tutta Europa.

Ha infatti recentemente travolto il pubblico al Wiener Doanuinselfest 2017 di Vienna per il grande tributo trasmesso in diretta su ORF1 e organizzato in memoria al grande cantautore Falco dove è stata l’unica ospite internazionale.

Il successo del recente tour europeo ha imposto agli organizzatori di aggiungere nuove date e l’ultimo concerto del 29 luglio ha registrato, ad un mese dell’evento, il tutto esaurito al Castello di Kapfenburg.

In Amore Gigante, troveremo una Gianna “fenomenale” e quindici brani inediti prodotti tra Londra e Los Angeles.

Amore Gigante sarà anticipato da un singolo che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 15 settembre. L’appuntamento con la musica live di Gianna in Italia è fissato per l’autunno: il 2 dicembre al Palalottomatica di Roma, il 4 dicembre al Forum di Assago di Milano, il 6 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze.