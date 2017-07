Gabriella Pession a “F”

NEL NUMERO IN EDICOLA DOMANI PESSION PARLA A F PER LA PRIMA VOLTA DEGLI AMORI DELLA SUA VITA

Gabriella Pession, è la protagonista della copertina di F, il settimanale femminile diCairo Editore diretto da Marisa Deimichei in edicola domani. L’attrice italiana ed ex pattinatrice ha conosciuto suo marito, l’attore irlandese Richard Flood sul set di una serie americana. I due sono molto uniti: “Siamo diversissimi, io sono passionale vulcanica, emotiva, zero pragmatica. Lui è riflessivo, sensibile, taciturno, logico. Ma vogliamo fare lo stesso cammino di vita – ha detto la Pession – timido, non vuole apparire. Fa questo lavoro con approccio artigianale, di studio”. La bellissima attrice aveva paura degli amori tra colleghi, ma lei ama le sfide e lo si capisce dalle sue parole: “Da ex pattinatrice le sfide non mi spaventano, Se c’è un passo più lungo da fare io tendo a farlo. Preferisco cadere che nascondermi in un luogo dove mi sento protetta”. La Pession, reduce dall’ultimo successo La porta rossa, si è rispecchiata molto nel ruolo della protagonista Anna: “Arrivavo dalla perdita del mio papà e del migliore amico di mio marito. Che cosa accade quando muore qualcuno che ti è vicino? Passi attraverso la rabbia, apatia, dolore, disperazione e senso di colpa. Ho cercato di lavorare su questo, per creare quel silenzio che ti connette con l’aldilà”. Il settimanale F è disponibile anche in versione iPad e iPhone, nell’edicola di iTunes Store.

Milano, 11 luglio 2017