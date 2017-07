Francesco De Gregori in Europa, America e Canada

Nei mesi di ottobre e novembre, FRANCESCO DE GREGORI sarà protagonista di un tour che lo porterà sui palchi di alcune delle più importanti città europee, americane e canadesi, come Londra, Parigi, New York, Boston e Toronto, per presentare live i suoi più grandi successi.

Accompagnato da una formazione inedita (Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Alessandro Arianti all’hammond e piano, Paolo Giovenchi alle chitarre e Alessandro Valle alla pedal steel guitar e mandolino), Francesco De Gregori si esibirà il 16 ottobre a Monaco (Theaterfabrik), il 17 ottobre a Zurigo (Volkshaus), il 19 ottobre a Bruxelles (Cirque Royal), il 20 ottobre a Parigi (Bataclan), il 22 ottobre a Lussemburgo (Den Atelier), il 23 ottobre a Londra (Shepherd’s Bush Empire), il 25 ottobre a Lugano (Palazzo dei Congressi), il 5 novembre a Boston (Regent Theatre), il 7 novembre a New York (Town Hall) e il 9 novembre a Toronto (Phoenix Concert Theatre).

I biglietti per tutte le date sono disponibili in prevendita. Per info e acquisto: www.fepgroup.it.

Prima e durante le date all’estero, Francesco De Gregori terrà alcuni concerti anche in Italia: il 13 ottobre al Vox Club di Nonantola (Modena), il 14 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino), il 26 ottobre alla Supersonic Arena di S. Biagio di Callalta (Treviso) e il 27 ottobre al Live Club di Trezzo sull’Adda (Milano).

