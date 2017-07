Domani, sabato 15 luglio, i FORJAY saranno in concerto a Frosolone (Isernia) in Piazza San Michele Arcangelo (inizio concerto ore 21.30, ingresso libero) per presentare live i brani del loro ultimo disco “L’AMORE È UNA SCELTA”, disponibile in digital download e sulle principali piattaforme streaming.

L’album “L’amore è una scelta” (Silvius / Believe), prodotto da Roberto Vernetti e Michele Clivati, è composto da 7 tracce in bilico tra pop, sonorità elettroniche e rap. In un mondo in cui si parla sempre più di crisi, disfacimento e pessimismo, il messaggio dei ForJay è fatto di pace, amore e speranza. Una band che vive in prima persona un messaggio artistico che si rifà ad un credo cristiano, ma che risulta essere condivisibile da tutti, al di là di ogni religione.

Il primo singolo estratto dal disco, “Occhi tra le stelle”, parla di come spesso si perdano di vista le cose che realmente contano nella vita.

«La fretta, la frenesia, il consumo spasmodico ci chiudono spesso gli occhi – dichiara Simo Whitesoldier, leader della band – Una giornata di sole, un sorriso, una stretta di mano… non possono essere dettagli che si perdono nella “corsa” della vita ma devono esserne il dono più bello. Ognuno di noi possiede un mondo da scoprire e da donare, è lì dentro e basta solo guardarsi un po’ di più negli occhi per capire che l’immenso è dentro di noi.»

Il video del brano “Occhi tra le stelle” è stato girato e diretto dal collettivo Maän ed è visibile al seguente link: https://youtu.be/a3_LZ6E8sKg.

I FORJAY sono Simo Whitesoldier (voce e percussioni), Enrico Giacco (voce e piano), Gianluca Spedaletti (chitarre) e Nicola Monti (basso). La band nasce nell’estate del 2012, in risposta al cambiamento interiore di uno dei membri musicisti del gruppo, che, nell’insoddisfazione di una vita ricca di musica ma vuota di felicità, sente interiormente di dover dare una svolta alla propria vita per mettere al servizio di qualcosa di più grande la sua attività di musicista. I ForJay iniziano così a dar vita ai loro primi lavori musicali, con il desiderio e l’urgenza di riuscire, attraverso la musica e sonorità pop/rock, a comunicare i valori in cui credono, slegandosi tuttavia dalle correnti modalità religiose a cui non si sentono di appartenere. I primi album riscuotono fin da subito un buon successo tra il pubblico italiano, portando la band ad esibirsi in numerosi concerti, tra palasport, teatri e piazze su tutto il territorio italiano. La risposta entusiasta da parte del pubblico incoraggia la band a portare il proprio messaggio di speranza lì dove la musica nasce e lì dove spesso ce n’è più bisogno: in strada. Nasce così lo “STREETmusicTour”, che porta la band ad esibirsi per le strade di alcune città italiane raccogliendo con grande entusiasmo, nonostante le difficoltà, un ottimo risultato.

www.forjay.it

www.facebook.com/4JForJay