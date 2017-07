FESTIVAL SHOW 2017 GRANDE SUCCESSO IERI A BRESCIA! IL 27 LUGLIO APPRODA PER LA PRIMA VOLTA A CAORLE (Ve) una delle principali spiagge dell’alto Adriatico!

Sul palco THEGIORNALISTI, THE KOLORS, ELODIE, IRAMA, MICHELE ZARRILLO, GIONNY SCANDAL, LA RUA, MORENO, SONOHRA e altri

Conduce GIORGIA SURINA con PAOLO BARUZZO

Ieri sera, lunedì 10 luglio, la seconda tappa di FESTIVAL SHOW 2017, il festival itinerante dell’estate italiana, è stata accolta in Piazza Miro Bonetti a Brescia da migliaia di persone che durante l’evento hanno cantato e ballato con i big della musica italiana, il copro di ballo e l’orchestra! Hanno aperto la serata alle 21.00 i due giovani provenienti dal contest di Festival Show dedicato agli emergenti Chiara Ranieri e Elios, a seguire sono saliti sul palco Timothy Cavicchini, Senhit, Moreno, Fred De Palma, Ex-Otago, Ylenia Lucisano, Marco Carta, Thomas, Elodie, per concludere con Ermal Meta, Marco Masini e Michele Bravi. L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con il Centro Commerciale Freccia Rossa confermandosi punto di riferimento per l’estate musicale della città!

Ha condotto la serata con grande energia GIORGIA SURINA, poliedrica protagonista della radio e della tv italiana, che affianca sul palco per tutto il tour di Festival Show 2017 Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse.

La grande carovana di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe, arriverà in 8 città d’Italia, compresa la speciale serata finale il 4 settembre all’Arena di Verona.

Dopo il successo delle prime due tappe, ora è tempo di mare e di spostarsi sulle spiagge più importanti del litorale dell’alto Adriatico. Il 27 luglio Festival Show approda per la prima volta a Caorle (Venezia), all’Arenile Madonna dell’Angelo, dove si alterneranno sul palco grandi artisti di diverse generazioni e stili musicali: THEGIORNALISTI, THE KOLORS, ELODIE, IRAMA, MICHELE ZARRILLO, GIONNY SCANDAL, LA RUA, MORENO, SONOHRA, EDOARDO VIANELLO e ELYA.

Presenta GIORGIA SURINA, poliedrica protagonista della radio e della tv italiana che affianca sul palco ogni sera Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe.

Oltre alle hit dell’estate, spazio anche ai brani dei giovani talenti selezionati in questi mesi in tutta Italia e in alcune città d’Europa. Sono 12 in tutto, ma solo tre di loro accederanno alla finale sul palco dell’Arena di Verona! Questi i 2 artisti emergenti che si sfideranno a Caorle: il duo LUELO da Treviso e la band pop rock REVER da Trieste.

«Siamo orgogliosi di approdare per la prima volta a Caorle, nel suggestivo arenile di levante, con la chiesetta dell’Angelo come straordinaria scenografia – afferma Paolo Baruzzo, coordinatore e co-presentatore dello spettacolo – e, dopo i successi mai dimenticati degli anni scorsi, torneremo con grande entusiasmo a Bibione, Jesolo e Lignano Sabbiadoro. Proprio per offrire una grande occasione di divertimento ai turisti che affollano in queste settimane quelle che sono considerate le più belle spiagge del litorale dell’alto Adriatico. Sarà un’ondata di musica che travolgerà il pubblico delle grandi occasioni attirato da un cast di primo livello. Un ringraziamento lo rivolgiamo alle rispettive Amministrazioni comunali che si sono prodigate per pianificare le tappe del nostro tour».

Tutte le tappe sono gratuite per il pubblico. Le offerte libere vanno in beneficenza alla Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. In questi anni, grazie alla generosità del pubblico sono stati raccolti e versati alla Città della Speranza quasi 600.000 euro. Inoltre Festival Show raddoppia l’impegno per il sociale appoggiando i volontari AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) che sono presenti in ogni Piazza per informare correttamente sul tema della donazione e del trapianto di organi e per raccogliere eventuali manifestazioni di volontà favorevoli alla donazione.

In ogni città, sul palco con i big della musica, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie (reduce dal grande successo dell’ultima edizione di “Amici”). Il direttore della fotografia, Renato Neri, ha creato per quest’anno un nuovo disegno luci che caratterizza il suggestivo apparato illuminotecnico dello spettacolo, impreziosito dalla potenza dell’impianto di amplificazione che raggiunge i 40.000 W.

Il palco itinerante di Festival Show 2017 ospita tanti big della musica italiana, ecco alcuni artisti confermati: Alexia, Bianca Atzei, Michele Bravi, Alex Britti, Marco Carta, Chiara, Luisa Corna, Dear Jack, Enrico Ruggeri con i Decibel, Elodie, Fred De Palma, Raphael Gualazzi, Il Pagante, Irama, Jake La Furia, La Rua, L’Aura, Levante, Ylenia Lucisano, Antonio Maggio, Marco Masini, Ermal Meta, Moreno, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Raf, Riki, Ron, Francesco Sarcina, Shade, Sonhora, Anna Tatangelo, The Kolors, Thomas, Umberto Tozzi, Paola Turci, Mario Venuti, Michele Zarrillo e Nina Zilli.

Queste le città che si sono aggiudicate una tappa di questa diciottesima edizione di Festival Show: il 2 luglio il debutto a Padova in Prato della Valle, il 10 luglio il festival arriva a Brescia in Piazza Miro Bonetti (C.C. Freccia Rossa), il 27 luglio a Caorle (Venezia) all’Arenile Madonna dell’Angelo, il 3 agosto a Bibione (Venezia) in Piazzale Zenith, il 10 agosto a Jesolo Lido (Venezia) in Piazza Torino, il 18 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine) alla Beach Arena, il 25 agosto a Mestre (Venezia) in Piazza Ferretto e il 4 settembre la serata finale all’Arena di Verona, prestigioso anfiteatro che ospita per il quarto anno consecutivo l’epilogo del tour.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il secondo anno, seguirà l’evento come media partner. Il meglio del Festival Show 2017 andrà in onda a partire dal mese di agosto.

Festival Show 2016: https://vimeo.com/193863740

Festival Show è ideato da Roberto Zanella, editore del network radiofonico di cui fanno parte Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Coordinamento del tour e conduzione fanno capo a Paolo Baruzzo. La direzione artistica e commerciale è affidata a Mariano Sannito. Collaborazione artistica di Stefano Favero. Direzione della fotografia Renato Neri. Direttore di Produzione Elena Toffoli. Addetti al controllo Pantere Security e all’allestimento palco Trabuio.

Festival Show nasce nel 2000 come festival estivo del Triveneto, da un’idea di Roberto Zanella, editore del più potente network radiofonico del nord Italia. Da ormai diciotto anni, fa tappa in città importanti e località di villeggiatura portando in scena uno spettacolo che miscela sapientemente musica, ballo, vari ingredienti di spettacolo e divertimento. Negli anni, la manifestazione è cresciuta talmente tanto da approdare anche all’Arena di Verona, che dal 2014 ne ospita la finale. L’anno scorso l’evento è stato trasmesso, per la prima volta, da Real Time che ha raccolto lusinghieri risultati d’ascolto. Molti gli ospiti che si sono avvicendati sul palco, nelle varie città in cui ha fatto tappa la kermesse, tra cui: Elisa, Emma, Zucchero, Max Pezzali, Pooh, Francesco Renga, Max Gazzè, Modà, Francesco Gabbani, Alessio Bernabei, Baby K, Emis Killa, Marco Mengoni, The Kolors, Francesca Michielin, Luca Carboni, Patty Pravo, Loredana Bertè. Nel corso degli anni, il Festival Show è stato presentato da volti noti della televisione e dello spettacolo come Serena Autieri, Laura Barriales, Luisa Corna, Giorgia Palmas, Lola Ponce e nel 2016 da Adriana Volpe e Lorena Bianchetti.