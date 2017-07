Empiria, “Sale” in radio

EMPIRIA

DAL 7 LUGLIO IN RADIO

“SALE”

Il sapore delle emozioni ha un ingrediente fondamentale

Dal 7 luglio sarà in radio “Sale” (IRMA RECORDS), singolo della band vicentina Empiria. Un brano positivo, ritmato, semplicemente estivo. Prodotto artisticamente da Matteo Franzan – Bassdepartment – e masterizzato da Max Mungari – Studio recording. il brano gioca con le parole e il loro significato. In una scala dove vengono posizionati i valori più importanti della propria vita, il sale viene considerato l’elemento essenziale per donare ad ogni sensazione il giusto sapore, in modo da poterla riconoscere e metabolizzare. Il testo parla di una sorta di astinenza da questa sostanza come se una volta provata non si potesse più farne a meno.

“È una cosa che accomuna tutti i popoli della Terra e ci rende tutti uguali”, dice la band.

BREVE BIO

La formazione di Vicenza parte nel 1996 con un esordio decisamente rock. Oggi la band è composta da Andrea Bernardelle , cantante e autore dei testi, Michele Dalla Costa e Andrea Roberti, chitarristi, Roberto Dal Molin, batterista, Fabio Greselin, bassista e da Matteo Donello, tastierista.

Iniziano a suonare nei locali, in molte manifestazioni e a ottenere i primi consensi di pubblico.

Nel 2004 con “Giudica” si presentano al Girofestival a Reggio Calabria, la band si classifica al primo posto e viene trasmesso nell’omonima trasmissione in onda su Rai 3.

Nel 2005 esce l’album di esordio “Ragione e Cuore” che contiene 7 brani. I limiti dimostrati dal prodotto finale vengono superati grazie all’intervento come produttore artistico di Marco Didio, Roccascina Audioproduzioni (Sicilia) che si occupa del riarrangiamento dei brani aggiungendo incisività e carattere e dando nuova vita all’album, ribattezzandolo “Livido” e aggiungendo quattro nuovi brani.

Il 2016 è l’anno di “Immobile”, gli Empiria ripartono con un disco pop-rock di 10 brani registrati alla Bassdepartment di Verona, con Matteo Frazan e masterizzato da Max Mungari.

A luglio 2017 è in radio “Sale”, brano che anticipa l’uscita del nuovo album prevista per l’autunno.