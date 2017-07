“DIXCORRENDO – Incontri ravvicinati con gente di talento”

Tre serate uniche e irripetibili, un po’ talk e molto show

Nella suggestiva cornice di Piazza XX Settembre a Bergeggi (SV), su un palco allestito per l’occasione, Gioele Dix dedicherà tre serate a tre colleghi comici molto amati dal pubblico – Giobbe Covatta (21 luglio), Paolo Hendel (29 luglio) ed Enzo Iacchetti (5 agosto) – coinvolgendoli in una sorta di intervista confidenziale senza rete, un gioco spericolato a cavallo fra l’esibizione e la confessione.

“Amo i comici” spiega Gioele Dix “perché sono personaggi che, pur nella diversità di provenienza e di stile, appartengono tutti alla stessa tribù: egocentrici, a volte instabili, sempre acuti e reattivi, per vocazione e per mestiere. E soprattutto osservatori implacabili, anche di se stessi”.

In ognuna delle tre serate di Dixcorrendo l’ospite di turno sarà invitato a raccontarsi senza censure: gli esordi, i successi, i flop. Ma anche le passioni nascoste, i rimpianti, i sogni nel cassetto. E poi gli aneddoti, quelli che non mancano mai nella fertile agenda di un comico: su assurdi personaggi, su fallimentari imprese, su epocali figuracce.

“L’idea nasce dunque dal desiderio di offrire al pubblico un ritratto non convenzionale di artisti che si sono affermati grazie al proprio talento” aggiunge Gioele Dix, che condurrà i tre spettacoli nella duplice veste di padrone di casa e di complice. Insieme a lui gli artisti si esibiranno anche in scambi di repertorio a sorpresa e in duetti comici inediti.

“Era da tempo che volevamo organizzare un evento speciale che accendesse i riflettori sulla nostra piazza e il nostro paese, per farli apprezzare al di là del mare e delle spiagge che già tutti conoscono” dichiara Roberto Arboscello, Sindaco di Bergeggi e promotore dell’iniziativa. “Gioele Dix, che oltre a essere un grande artista è un amico molto legato al nostro territorio, ha raccolto la sfida e ha creato un format unico e originale che ci auguriamo diventerà appuntamento fisso annuale”.

Giobbe Covatta

VENERDI 21 LUGLIO – ore 21.30

Giobbe Covatta, napoletano di nobile stirpe, solista per scelta e per natura, eccellente improvvisatore, celebrato scrittore di bestseller, sarà a Dixcorrendo venerdì 21 luglio.

Proveremo a chiedergli come si scrive una battuta, se c’è di mezzo la scienza o se è solo un fatto di intuito. Ripercorreremo la sua carriera da comico, punteggiata di geniali parodie e di satira irriverente e spietata.

Ci faremo raccontare del suo passato di skipper e delle sue meno conosciute doti di inventore. Ma soprattutto del suo incondizionato amore verso la Madre Terra, che lo ha spinto a un impegno instancabile a fianco dei più poveri del mondo.

Una serata imperdibile per conoscere meglio – e più da vicino – un artista intelligente, indisciplinato, anche un po’ pigro, di contagiosa simpatia.

Paolo Hendel

SABATO 29 LUGLIO – ore 21.30

Paolo Hendel, toscano dagli illustri antenati nordici, comico fantasioso e irregolare, attore al cinema e solista in tv, acuto inventore di maschere, sarà a Dixcorrendo sabato 29 luglio.

Con lui parleremo della sua anima bucolica (vive in un bellissimo casale isolato nelle campagne) e dei suoi imprevedibili trascorsi professionali (è stato investigatore privato e guardiacaccia).

Ci faremo raccontare i faticosi esordi della sua carriera di intrattenitore, quando spaccava cestini di frutta con la fronte, e le sue esperienze – memorabili e non – accanto ad alcuni grandi maestri del cinema italiano (Mario Monicelli, i fratelli Taviani).

Sarà inevitabile percorrere ed esplorare il suo repertorio, fra satira feroce, citazioni letterarie e irriverenti filastrocche. Aspettiamoci grandi sorprese e soprattutto divertimento perché Paolo Hendel è un tipo che fa molto ridere anche “fuori scena”.

Enzo Iacchetti

SABATO 5 AGOSTO – ore 21.30

Enzo Iacchetti, attore comico, poeta e musicista, uomo di spettacolo versatile e generoso, amato dagli spettatori di ogni età, sarà a Dixcorrendo sabato 5 agosto.

A lui chiederemo la sua ricetta per conservare nel tempo credibilità e stima presso il proprio pubblico, alternando con coraggio esperienze professionali nel campo teatrale, musicale e televisivo.

Ci faremo raccontare la lunga gavetta, durante la quale si esibiva a matrimoni e battesimi o in sperduti cabaret, e rievocheremo alcuni incontri per lui artisticamente decisivi (Giorgio Gaber, Francesco Guccini).

Fra canzoni bonsai d’annata e rimandi alla poesia colta, fra amenità sul mondo della tv e riflessioni attorno all’esistenza, ci sarà modo per i presenti di sorprendersi e di godersi la compagnia di un artista speciale, umanamente ricco e sensibile.

INFORMAZIONI UTILI

“Dixcorrendo. Incontri ravvicinati con gente di talento”

INGRESSO

15€

Prevendite presso:

Proloco Bergeggi (Ufficio Informazioni Turistiche, Via Aurelia davanti al vecchio faro)

oppure

www.etes.it

www.dixcorrendo.it info@dixcorrendo.it

PROGRAMMA SERATE:

Inizio spettacoli: ore 21.30