Celeste: “+18″

Domani, venerdì 7 luglio, la cantante siciliana CELESTE sarà in concerto a CATANIA presso il Cortile Platamone del Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele II, 121 – ore 21.00 – ingresso libero) per presentare per la prima volta live il suo nuovo album +18” (Offline Artistic Production / Artist First). Modera la serata la speaker radiofonica Antonella Insabella.

“+18”, attualmente disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming, è un album che raccoglie 14 tracce scritte in lingua inglese, italiana e in dialetto siciliano.

Prodotto e arrangiato da Tony Brundo presso Sonoria Studio Rec, il disco si caratterizza per una sonorità pop rock elettronica e rappresenta un coinvolgente mix di generi, suoni e influenze musicali.

La scelta del titolo dell’album non fa riferimento alla maggiore età artistico-musicale o ad una maggiore età come persona, la volontà è quella di racchiudere attraverso i testi e la melodia di ogni singolo brano un vero e proprio “diario musicale” che rivela diverse esperienze vissute, influenze di stile, di genere, di gusti, di conoscenze, di emozioni e soprattutto di libertà.

«Il 7 luglio sarà la prima volta che salirò sul palco interpretando un disco interamente mio – raccolta Celeste in merito al concerto – É il lancio del mio disco e anche il mio spettacolo. Sono veramente molto felice e molto ansiosa di condividere questo momento con il pubblico che sarà presente. Voglio vivere questa emozione con la massima intensità. Ho sognato e immaginato per tanto tempo tanto questo momento, adesso mi sento grata alla vita e privilegiata di poterlo realizzare. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino e mi hanno sostenuta».

CELESTE, all’anagrafe Celeste Caramanna, è una cantante siciliana nata a Canicattì, classe1997. La sua passione per la musica si manifesta fin dalla più tenera età: a sei anni impara a suonare il flauto traverso, frequenta una scuola di musica e fa parte di un coro. All’età di dodici anni comincia a studiare canto e pianoforte. Nel 2011 partecipa al programma televisivo “Io Canto”, dove ha modo di esibirsi con molti nomi importanti della musica pop italiana, come Claudio Baglioni e Toto Cutugno. Successivamente l’artista si è impegnata nella ricerca di un proprio stile musicale, alla maturazione del proprio talento. Il 10 Giugno del 2016 è uscito il suo primo singolo “Once a day”, che ha suonato in diverse radio e ha raggiunto quasi novanta mila visualizzazioni su YouTube. Durante l’estate, l’artista si è concentrata anche sugli studi universitari, seguendo il corso di Mediazione Linguistica e interculturale, sede Ragusa Ibla dell’Università degli Studi di Catania, approfondendo le lingue angloamericane e il portoghese. Inoltre, Celeste ha continuato a dedicarsi alla realizzazione del suo primo album, dal titolo “+18”, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

