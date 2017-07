CAPO D’ORLANDO BLUES

Festival dell’interazione culturale 24^ edizione dal 22 al 30 luglio 2017 a Capo D’Orlando (Messina).

Non solo musica (100 artisti e 14 concerti in 9 giorni), ma anche molte attività collaterali come il workshop “Tamburi parlanti” di Baba Sissoko (24-27 luglio) e il laboratorio di costruzione delle “Cygar box guitar” con il maestro liutaio Roberto Matteacci (25-27 luglio).

Non solo tantissimi concerti e musica (nei 9 giorni del festival si terranno 14 concerti e si alterneranno sui palchi oltre 100 artisti) per la 24^ edizione del Capo d’Orlando Blues, festival dell’interazione culturale che avrà luogo nella cittadina tirrenica in provincia di Messina dal 22 al 30 luglio, ma anche molto tempo dedicato ad attività collaterali come laboratori, seminari, convegni, mostre, workshop, come quello condotto da Baba Sissoko sui “Tamburi parlanti” che coinvolgerà gli immigrati del progetto SPRAR di Capo d’Orlando insieme ai giovani del comprensorio, in perfetta simbiosi con il tema del festival di quest’anno che è quello, appunto, dell’interazione culturale. L’attività si svolgerà dal 24 al 27 luglio con esibizione finale sul palco del Festival Blues in Piazza Matteotti.

Oppure il laboratorio di costruzione delle “Cygar box guitar” con Roberto Matteacci, il liutaio abilissimo ad utilizzare scatole metalliche di sigari o biscotti per costruire chitarre perfettamente funzionanti. Questa attività si svolgerà in Piazza Matteotti dal 25 al 27 luglio dalle 18 alle 20 sempre a partecipazione gratuita.

Come detto sul palco si alterneranno oltre 100 artisti, tra cui il bluesman americano Corey Harris, il polistrumentista e griot africano Baba Sissoko, i quali dell’interazione culturale hanno tratto ispirazione principale per la loro attività, il musicista/scrittore bolognese Roberto Menabò con il suo libro “Vite affogate nel Blues”, la band americana Blair Crimmins and the Hookers, i folk singer siciliani Marco Corrao con l’armonicista Giuseppe Milici e la Banda Musicale Città di Capo d’Orlando, e Mimì Sterrantino con Gli Accusati, il giovanissimo chitarrista blues emergente Matt Pascale, il duo blues Little Paul Venturi e Simone Scifoni, e poi ancora l’Orchestra Giovanile di Librino, la coppia Amanda Tosoni e Andrea Magiari. Ecco i dettagli delle date:

Sabato 22 – Piazzetta San Gregorio (ore 20.00 – ingresso libero), per la rassegna “Blueskers”:

Mat Pascale and Walking Blues Band;

Little Paul Venutri;

Simone Scifoni.

Domenica 23 – Piazzetta San Gregorio (ore 20:00 – ingresso libero) per la rassegna “Blueskers”:

Poor Boys;

Half Chicken.

Lunedì 24 – Parco Sub Urbano di Scafa (ore 21:30 ingresso libero):

Roberto Menabò “Vite affogate nel Blues”.

Mercoledì 26 – Down Town (ore 21:30 ingresso libero):

Pentamusa Saxophon Ensemble.

Giovedì 27

Orchestra Musica Insieme Librino – Down Town (ore 21:30 ingresso libero);

Baba e Djana Sissoko & Migrantes Ensemble “tamburi parlanti”.

Venerdì 28 – Castello Bastione (ore 21:30 ingresso € 5,00):

Marco Corrao feat. Giuseppe Milici & Banda Musicale Città di Capo d’Orlando.

Sabato 29 – Parco di Villa Piccolo (ore 21:30 ingresso € 5,00):

Amanda Tosoni e Andrea Caggiari “storia del blues al femminile”;

Corey Harris & African Heart.

Domenica 30 – Parco di Villa Piccolo (ore 21:30 ingresso € 5,00):

Mimì Sterrantino e Gli Accusati “la ricerca del blues”;

Blair Crimmins and The Hookers.