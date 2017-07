Manca sempre meno a venerdì 14 luglio, giorno in cui si aprirà ufficialmente BRAVO! LIVE, la prima venue musicale permanente del Parco Experience (EX Area Expo) di MILANO, dedicata alla musica e all’intrattenimento, con una ricca programmazione che si estenderà fino a dopo l’estate!

Il palco di BRAVO! LIVE si animerà grazie alla REGGAE NIGHT: una serata tutta dedicata alla musica reggae, con alcuni degli esponenti musicali più interessanti di questa corrente (ore 21:30 – biglietti € 15 – Apertura Biglietteria ore 19:30).

Il compito di scaldare il pubblico sarà dell’italo-nigeriano RAPHAEL, nome che si sta sempre più diffondendo sulla scena internazionale. Sin dal 2002, anno in cui inizia il suo percorso musicale, Raphael ha collezionato collaborazioni con artisti italiani e internazionali, arrivando a esibirsi sui palchi di alcuni importanti festival in giro per il mondo. Sul palco del BRAVO! LIVE, Raphael porterà, tra gli altri, i brani del suo ultimo disco “Reggae Survival” (2016), prodotto dall’etichetta americana Sugar Cane Records.

A seguire, sarà la volta di BABAMAN! Sulla scena da più di 30 anni, nel corso degli anni ha avuto collaborazioni illustri con Bassi Maestro, Meddaman, Guè Pequeno e i Club Dogo, e ha pubblicato album di successo come “La lettera B” con Bassi, “Raggasonico”, “Riddim Addict 2011”, “La nuova era”, “Riddim maniac 2013” e “Reggae imperiale”. Nel 2015, sotto etichetta Trumen Record, esce “Vibrazioni Positive” che vede, nel brano “Blazin Fyah“, la collaborazione con Nando Popu, componente del noto gruppo Sud Sound Sistem.

A concludere la serata, ci sarà il DJ Set di GOLDEN BASS, progetto musicale nato nel 1997, dall’amore per la reggae music e la Giamaica di tre dj: KIAN, DAIS, EASY K. L’idea era quella di ricreare anche in Italia quello che avevano visto e sentito in Giamaica: in altre parole la cultura del “sound system”, un potente mezzo per comunicare e diffondere buone vibrazioni. Attualmente la crew di Golden Bass è composta da: Fada Kian, Dj Math, Skatty MC e Bomber.

Gli appuntamenti a BRAVO! LIVE però sono solo all’inizio! Sabato 15 luglio, a partire dalle 22.30, sarà infatti la volte della serata 2000 BACI: il party dedicato alla musica, allo stile e alle icone che hanno segnato gli anni 2000!

Domenica 16 luglio, invece, il duo di comici dei PANPERS intratterrà il pubblico con il loro spettacolo “Quasi Esauriti”, a partire dalle ore 18.00. Questo sarà solo il primo degli appuntamenti domenicali volti alla partecipazione delle famiglie e dei più giovani e per questo motivo è stata riservata particolare attenzione anche all’orario degli spettacoli.

Sarà sempre attiva durante tutte le serate la zona dedicata al Food and Beverage.

QUESTA LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DI LUGLIO:

Venerdì 14 Luglio

REGGAE NIGHT con Raphael + Babaman + Golden Bass dj set (ore 21.30)

Sabato 15 Luglio

2000 BACI – party dedicato alla musica, allo stile ed alle icone che hanno segnato gli anni 2000 (ore 22.30)

Domenica 16 Luglio

I PANPERS Live in “Quasi Esauriti” (ore 18.00)

Venerdì 21 Luglio

HIT PAR-AID (charity live show della Nazionale Hip Hop) – ore 21.30

Sabato 22 Luglio

ANDY & THE WHITE DUKES (Andy omaggia il grande David Bowie) + Nikita dj set (ore 21.30)

Domenica 23 Luglio

ENRICO PAPI presenta “Moseeca…Quiz Musicale!” (ore 18.30)

Sabato 29 luglio

HIP HOP NIGHT con Mondo Marcio + Jack the Smoker + Dani Faiv + Jangy Leeon + Lethal V + Dj Ms (ore 21.30)

Domenica 30 Luglio

SUMMER WEB TOUR – presenta Lorenzo Baglioni con la partecipazione de Il Pancio ed Enzuccio (ore 18.00)

BRAVO! LIVE è una nuova location, non solo dedicata agli eventi musicali, con live e Dj Set, ma anche a spettacoli teatrali e di intrattenimento, senza tralasciare gli eventi eno-gastronomici e altre iniziative per soddisfare il pubblico dagli 0 ai 90 anni, grazie anche a un particolare occhio di riguardo ai costi di ingresso.

L’area, complessivamente di 3500 mq, avrà oltre 1700 mq coperti da una tensostruttura, dando così modo allo spazio di garantire le esibizioni anche in caso di maltempo.

L’area risulta inoltre ben presidiata e sicura, grazie anche al posizionamento all’interno del Parco Experience.

BRAVO! LIVE è il primo progetto creato dalla società Bravo!, nata dall’unione di addetti ai lavori del settore, con lo scopo di offrire alla città di Milano (e ai suoi dintorni) una nuova area che, per capienza e struttura, mancava al territorio.

Bravo! ha voluto partecipare alle iniziative del Parco EXPerience, che rende accessibile al pubblico per i week-end fino a ottobre oltre 400 mila metri quadri dell’ex area Expo, luogo dove nei prossimi anni sorgerà il ‘Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione’ con la presenza del Campus delle facoltà scientifiche della Statale di Milano e dello Human Tecnopole.

Bravo! con la sua importante presenza e il suo palinsesto di spettacoli arricchisce l’offerta al pubblico per l’estate 2017.

Il Parco EXPERIENCE Milano è aperto sabato e domenica dalle 14.00 alle 23.00 mentre Bravo! Live sarà aperto nel week end e anche in alcuni giorni infrasettimanali, con un orario più prolungato in base all’evento in programma e con entrata/uscita dall’ingresso Nord Belgioioso e un parcheggio pubblico gratuito di fronte all’ingresso (Accesso da SS30/Rho-Monza – Uscita Mazzo di Rho – EXPO TRIULZA seguire indicazioni EXPO Triulza Cargo 10).

Sarà possibile accedere al Parco attraverso 3 ingressi:

Est Roserio

Ovest Triulza

Nord Belgioioso: (accesso diretto a Bravo! Live con apertura anche in caso di Parco chiuso in base alla programmazione)

METROPOLITANA:

Accesso da ovest Triulza con fermata Rho-Fiera M1 / necessario ticket ATM valido per Rho Fiera (ultimo treno 00.10)

TRENO:

Accesso da ovest Triulza, via Stazione Rho-Fiera con i treni:

Linee Suburbane: S5 e S6 con un treno ogni 15 minuti fino a mezzanotte, 7 giorni su 7.

– S5 Varese-Milano-Treviglio;

– S6 Novara-Milano-Treviglio da una delle fermate cittadine del PASSANTE FERROVIARIO Certosa, Villapizzone, Lancetti, P.ta Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia, Dateo, P.ta Vittoria;

Linea S11 Chiasso-Como-Milano e con le linee regionali : Milano-Varese; Milano-Arona; Milano-Luino (fino alle ore 21.00, servizio non effettuato sabato e domenica)

: Milano-Varese; Milano-Arona; Milano-Luino (fino alle ore 21.00, servizio non effettuato sabato e domenica) Da Milano Centrale, per arrivare senza cambi a RHO FIERA, prendere i treni regionali per Domodossola

TRAM:

Con il tram si accede da Est Roserio con:

n. 12 (da/Per Roserio – Duomo – Viale Molise)

n. 19 (da/per Cairoli M1 – Roserio)

BUS:

È stata istituita la nuova linea ATM n.168 di collegamento bus che da/per l’Ospedale Sacco di Milano effettuerà le fermate di Roserio – Merlata – Triulza e Rho/Fiera M1 e Rho/Fiera Stazione.

Per info e dettagli:

www.bravolive.it

www.facebook.com/bravolivemilano

www.instagram.com/bravolivemilano