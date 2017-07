la PRIMA VENUE MUSICALE PERMANENTE del PARCO EXPERIENCE di MILANO

SABATO 22 LUGLIO IN CONCERTO

ANDY & THE WHITE DUKES

Una serata a ingresso gratuito

per omaggiare il genio di David Bowie!

Dopo l’apertura lo scorso weekend di BRAVO! LIVE, la prima venue musicale permanente del Parco Experience (EX Area Expo) di MILANO, il divertimento prosegue anche questa settimana, con altri imperdibili appuntamenti!

Sabato 22 luglio si terrà il concerto, a INGRESSO GRATUITO, di ANDY & THE WHITE DUKES, in cui Andy, cofondatore dei Bluvertigo e ideatore del progetto Fluon, omaggia la straordinaria carriera e musica di David Bowie (ore 21.30 – ingresso gratuito – Via Cristina Belgioioso, 28 Milano). Impegnato con voce, sax, tastiere e funambolici cambi d’abito, Andy sarà affiancato da: Alberto Linari alle tastiere, Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Marco Vattovani alla batteria, Max Pasut al basso e Nicole Pellicani, voce femminile.

A seguire ci sarà il NIKITA Dj Set (Rosa Selvaggia), storico deejay della scena new wave e dark wave italiana.

Ma la programmazione di BRAVO! LIVE non si ferma qui!

Venerdì 21 luglio si terrà il live show della NAZIONALE HIP HOP, “HIT par-AID”, evento benefico il cui ricavato sarà devoluto a favore della “NOI COME VOI ONLUS”, un’associazione di volontariato nata nel 1992 che opera in favore di persone diversamente abili, con sede operativa a Galliate – NO –. Non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio show con tantissime sorprese, a cui parteciperanno, tra gli altri: Emiliano Pepe, Shade, Eddy Veerus (Il Pagante), Rise Beatbox, Surfa, Ted Bee, Andrea Mazzantini dei Pink is Punk, Lanz Khan e Roberto Marchesi!

Domenica 23 luglio, invece, ENRICO PAPI presenterà “Moseeca…Quiz Musicale!”: un pomeriggio all’insegna del divertimento e del gioco, in cui proprio il pubblico sarà il protagonista! Presentandosi infatti a Bravo! Live alle ore 17.30 sarà possibile partecipare alle selezioni che faranno poi accedere al gioco con Enrico Papi. Il vincitore riceverà 4 ingressi omaggio a sua scelta tra tutti gli spettacoli di Bravo! Live fino a fine programmazione.

Sarà sempre attiva durante tutte le serate la zona dedicata al Food and Beverage.

QUESTA LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA DI LUGLIO:

Venerdì 14 Luglio

REGGAE NIGHT con Raphael + Babaman + Golden Bass dj set (ore 21.30)

Sabato 15 Luglio

2000 BACI – party dedicato alla musica, allo stile ed alle icone che hanno segnato gli anni 2000 (ore 22.30)

Domenica 16 Luglio

I PANPERS Live in “Quasi Esauriti” (ore 18.00)

Venerdì 21 Luglio

HIT PAR-AID (charity live show della Nazionale Hip Hop) – ore 21.30

Sabato 22 Luglio

ANDY & THE WHITE DUKES (Andy omaggia il grande David Bowie) + Nikita dj set (ore 21.30)

Domenica 23 Luglio

ENRICO PAPI presenta “Moseeca…Quiz Musicale!” (ore 18.30)

Sabato 29 luglio

HIP HOP NIGHT con Mondo Marcio + Jack the Smoker + Dani Faiv + Jangy Leeon + Lethal V + Dj Ms (ore 21.30)

Domenica 30 Luglio

SUMMER WEB TOUR – presenta Lorenzo Baglioni con la partecipazione de Il Pancio ed Enzuccio (ore 18.00)

BRAVO! LIVE è una nuova location, non solo dedicata agli eventi musicali, con live e Dj Set, ma anche a spettacoli teatrali e di intrattenimento, senza tralasciare gli eventi eno-gastronomici e altre iniziative per soddisfare il pubblico dagli 0 ai 90 anni, grazie anche a un particolare occhio di riguardo ai costi di ingresso.

L’area, complessivamente di 3500 mq, avrà oltre 1700 mq coperti da una tensostruttura, dando così modo allo spazio di garantire le esibizioni anche in caso di maltempo.

L’area risulta inoltre ben presidiata e sicura, grazie anche al posizionamento all’interno del Parco Experience.

BRAVO! LIVE è il primo progetto creato dalla società Bravo!, nata dall’unione di addetti ai lavori del settore, con lo scopo di offrire alla città di Milano (e ai suoi dintorni) una nuova area che, per capienza e struttura, mancava al territorio.

Bravo! ha voluto partecipare alle iniziative del Parco EXPerience, che rende accessibile al pubblico per i week-end fino a ottobre oltre 400 mila metri quadri dell’ex area Expo, luogo dove nei prossimi anni sorgerà il ‘Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione’ con la presenza del Campus delle facoltà scientifiche della Statale di Milano e dello Human Tecnopole.

Bravo! con la sua importante presenza e il suo palinsesto di spettacoli arricchisce l’offerta al pubblico per l’estate 2017.

Il Parco EXPERIENCE Milano è aperto sabato e domenica dalle 14.00 alle 23.00 mentre Bravo! Live sarà aperto nel week end e anche in alcuni giorni infrasettimanali, con un orario più prolungato in base all’evento in programma e con entrata/uscita dall’ingresso Nord Belgioioso e un parcheggio pubblico gratuito di fronte all’ingresso (Accesso da SS30/Rho-Monza – Uscita Mazzo di Rho – EXPO TRIULZA seguire indicazioni EXPO Triulza Cargo 10).

Sarà possibile accedere al Parco attraverso 3 ingressi:

• Nord Belgioioso: accesso diretto a Bravo! Live con apertura anche in caso di Parco chiuso in base alla programmazione;

• Est Roserio

• Ovest Triulza

METROPOLITANA:

Accesso da ovest Triulza con fermata Rho-Fiera M1 / necessario ticket ATM valido per Rho Fiera (ultimo treno 00.10)

TRENO:

Accesso da ovest Triulza, via Stazione Rho-Fiera con i treni:

• Linee Suburbane: S5 e S6 con un treno ogni 15 minuti fino a mezzanotte, 7 giorni su 7.

– S5 Varese-Milano-Treviglio;

– S6 Novara-Milano-Treviglio da una delle fermate cittadine del PASSANTE FERROVIARIO Certosa, Villapizzone, Lancetti, P.ta Garibaldi, Repubblica, P.ta Venezia, Dateo, P.ta Vittoria;

• Linea S11 Chiasso-Como-Milano e con le linee regionali: Milano-Varese; Milano-Arona; Milano-Luino (fino alle ore 21.00, servizio non effettuato sabato e domenica)

• Da Milano Centrale, per arrivare senza cambi a RHO FIERA, prendere i treni regionali per Domodossola

TRAM:

Con il tram si accede da Est Roserio con:

• n. 12 (da/Per Roserio – Duomo – Viale Molise)

• n. 19 (da/per Cairoli M1 – Roserio)

BUS:

È stata istituita la nuova linea ATM n.168 di collegamento bus che da/per l’Ospedale Sacco di Milano effettuerà le fermate di Roserio – Merlata – Triulza e Rho/Fiera M1 e Rho/Fiera Stazione.