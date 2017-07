Alessandro Limonta: “Ai confini del mondo”

“Ai confini del mondo” è il singolo d’esordio di Alessandro Limonta e sarà in rotazione radiofonica a partire dal 7 luglio. Alessandro, insieme a Luca Canfora, ha curato la realizzazione del testo italiano del brano americano di Gavin De Graw “Follow through”. Un singolo quindi che nasce sotto una buona stella e che profuma di sonorità oltreoceano “Questa canzone esprime la consapevolezza di ciò che noi siamo davanti alle difficoltà che la vita ci pone ogni giorno; quando ci rendiamo conto che qualcosa non va, dobbiamo comprenderlo e voltare pagina senza mai pensare di aver commesso un errore” dice Limonta a proposito del brano Il videoclip è stato girato dal regista Arthur Norca a Monte Maddalena (BS) e prodotto da Limonta Publishing.

BREVE BIO

Alessandro Limonta, artista, autore, publisher, classe 1980, si forma in AMI (Accademia Musicale Italiana) contemporaneamente agli studi universitari.

Da sempre appassionato di cinema intraprende i primi progetti in una casa editrice meneghina, realizzando doppiaggi cantati ed alcune sigle per serie tv.

La svolta avviene con “L’incredibile avventura del principe schiaccianoci” distribuito da 20th Fox che gli permette di cimentarsi in un soundtrack di livello, gestendone anche la produzione. Il sodalizio con la casa cinematografica Mediafilm porterà altri grandi successi come “Il topolino Marty e la fabbrica di perle” al Cinema con 20th Fox, realizzato da Filmax.

Nel 2012 con MONDADORI esce “Il calendario dell’avvento in DVD” abbinato a “Donna Moderna” e “Sorrisi e Canzoni Tv”, format di successo dedicato ai bambini che realizza oltre 20.000 copie.

Nel 2013 è la volta del documentario “ONE DIRECTION: Real World”. Il doc conterrà il video VELE, brano dello stesso Limonta, girato a MIAMI e promosso dal Magazine “Cioè”. Anche in questo caso il format ottiene un grande riscontro di pubblico. Il singolo Vele esce prima come singolo e successivamente inserito in due EP, Vele (2014) e “Songs of Soundtracks” (2017).

In questi anni incrementa il suo lavoro su soundtracks internazionali e affina la sua capacità come autore di format e script in produzioni estere.

Nel Natale 2016 collabora alla riedizione del “Principe Schiaccianoci”, distribuito da MONDADORI con Sorrisi e Canzoni TV. Il format è nuovamente un successo di pubblico.

Nel 2017, a cavallo del 70esimo festival di Cannes, esce il documentario dedicato a “GEORGE HARRISON; on stage, on record, on film”, del quale cura la colonna sonora.

Il 7 luglio 2017 esce il singolo di esordio “Ai confini del mondo” versione italiana del brano “Follow Throught” di Gavin De Graw