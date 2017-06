Bollate: “Urban centre: tutti dentro”. Prima apertura con visite guidate, sabato 1 luglio dalle ore 10

“Urban Centre: tutti dentro”. Si terrà sabato 1 luglio la prima iniziativa di apertura del nuovo auditorium di Bollate, con la possibilità per tutti i cittadini che lo desiderano, di visitarlo e conoscerlo dall’interno.

Le visite saranno guidate e per piccoli gruppi (max 15/20 persone) e si svolgeranno in 3 turni (ore 10; 11; 12) o in 6 turni (ore 10 e 10,30; 11 e 11,30, 12 e 12,30), in base al numero di persone iscritte. Per partecipare è necessaria l’iscrizione obbligatoria che può avvenire via mail, fino a venerdì 30 giugno. Basterà scrivere all’indirizzo lineadiretta@comune.bollate.mi.it, indicando nome, cognome e numero di telefono con l’indicazione dell’orario prescelto per la visita. Sarà anche possibile iscriversi al momento, direttamente sabato 1 luglio, dando il proprio nome e cognome prima della visita, salvo disponibilità di posti.

“Rispondendo alle sollecitazioni che ci vengono da molti cittadini – ha spiegato il Sindaco Francesco Vassallo – abbiamo deciso di aprire le porte dell’Urban centre per consentire, con visite guidate e controllate, di farlo conoscere e scoprire a tutti coloro che lo desiderano. Ora è possibile perché i lavori sono stati terminati e abbiamo ottenuto l’agibilità dei locali che ci consente, a piccoli gruppi, di entrare per le visite. Voglio però precisare che non si tratta di un’inaugurazione, che verrà fatta solo quando l’auditotium aprirà i battenti e partiranno le attività; Si tratta invece, come già detto, di una prima apertura con visite guidate per conoscere la struttura”.