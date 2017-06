“Rusconi Viaggi” va il Polonia

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA DAL 12 AL 15 AGOSTO CON VOLO DA MILANO MALPENSA

Giugno 2017 – Un pellegrinaggio in Polonia significa innanzitutto ripercorrere i luoghi cari a San Giovanni Paolo II, al secolo Karol Wojtila, che fu Papa dal 1978 al 2005, il pontificato più lungo della storia.

Ma significa anche visitare uno dei simboli del cattolicesimo polacco, il Santuario della Madonna Nera di Czestochowa, dove si trova il famoso dipinto che raffigura la Vergine con in braccio il Bambino.

Rusconi Viaggi, operatore specializzato in pellegrinaggi, propone un pellegrinaggio di 4 giorni per scoprire la Polonia toccando le principali località di questo Paese.

Si parte il 12 agosto da Milano Malpensa per Cracovia, dove dopo l’arrivo è previsto un giro panoramico della città che prosegue il giorno seguente con i luoghi legati a Papa Wojtila, come la collina di Wawel, dove è ambientata la leggenda del drago che viveva in una caverna, la Cattedrale dove fu ordinato vescovo nel 1958, il mercato dei Panni.

Nel pomeriggio si raggiunge Lagiewniki per visitare il Santuario della Divina Misericordia in cui sono conservate le spoglie di Santa Faustina Kowalska, appartenente alla congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia. Al termine si vista il Centro di Giovanni Paolo II “Non abbiate Paura”.

Il terzo giorno si parte per Kalwaria Zebrzydowska per visitare il Santuario della passione con la Via Crucis frequentata da Karol Wojtila fin da ragazzo e poi per Wadovice, città natale di Giovanni Paolo II, con visita della casa nella quale nacque e della chiese settecentesca dove fu battezzato. Non manca la visita del famoso Santuario della Madonna Nera di Czestochowa, simbolo del cattolicesimo polacco.

L’ultimo giorno possibilità di partecipazione alla Santa Messa e partenza per Cracovia, in tempo per pranzare e per prendere il volo di rientro in Italia.

Quota da € 715 + € 35 (quota di iscrizione) in formula Prenota Prima.

Comprende il volo a/r da Milano Malpensa per Cracovia, la sistemazione in camera doppia in hotel di 3-4*, trattamento di pensione completa, il tour e le visite, le tasse aeroportuali, assistenza tecnica e spirituale di un accompagnatore.