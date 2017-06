Reunion de Le Vibrazioni al concerto di Radio Italia

Le Vibrazioni si riuniscono e lo faranno sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO il 30 giugno al Foro Italico di Palermo.

Dedicato a te, In una notte d’estate, Vieni da Me, Sono più sereno, Raggio di sole, Se e Drammaturgia sono solamente alcune delle hit con cui la band multiplatino ha scalato le classifiche. Per Le Vibrazioni, una carriera ricca di premi e riconoscimenti iniziata 15 anni fa e culminata con il secondo posto tra i gruppi a Sanremo.

La band milanese tornerà dal vivo a Radio Italia Live con la formazione originale con Francesco Sarcina alla voce e chitarra, Stefano Verderi alla chitarra e alla tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria.