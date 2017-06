QATAR AIRWAYS HA PRESENTATO LA PREMIATA QSUITE NEL GIORNO DI

APERTURA DELL’AIR SHOW 2017 DI PARIGI

Una delegazione guidata dal Ministro dei Trasporti del Qatar, Sua Eccellenza Jassim Saif Al Sulaiti,

ha partecipato all’Air Show di Parigi-Le Bourget

Qatar Airways ha svelato il suo primo aeromobile, un Boeing 777, equipaggiato con la rivoluzionaria

e innovativa poltrona di design della Business Class il giorno dell’inaugurazione dell’evento

La nuova configurazione brevettata di Business Class sarà in servizio sulla rotta Doha-Londra

Heathrow il 24 giugno

Milano, IT. 20 giugno 2017 – Qatar Airways è stata al

centro della scena il primo giorno del Salone internazionale

dell'aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget, dove

ha presentato il primo dei suoi aeromobili equipaggiati con

la sua nuova e spettacolare poltrona di Business Class,

Qsuite.

Una delegazione del Qatar, guidata dal Ministro per i

Trasporti e le Comunicazioni del Paese, Sua Eccellenza

Jassim Saif Al Sulaiti, si è unita al Group Chief Executive

Officer di Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker,

per svelare il primo Boeing 777 equipaggiato con il nuovo e

unico design della Business Class della compagnia, con

una cerimonia e il taglio del nastro, presso il suo lussuoso

stand all'aeroporto di Le Bourget. La compagnia aerea ha

ospitato anche altri importanti dignitari, funzionari e ospiti

d’onore, tra cui l'Ambasciatore del Qatar in Francia, Sua Eccellenza Khalid Bin Rashid Al Mansouri; il

Managing Director e CEO di Qatar Rail, ing. Abdulla T. Al Subaie e il Vice Presidente di Boeing Company,

Ray Conner.

Il Ministro per i Trasporti e le Comunicazioni del Qatar, Jassim Saif Al Sulaiti, ha dichiarato: "Sono molto

orgoglioso di vedere il nostro vettore nazionale che mostra l’esclusiva Qsuite a tutto il mondo. Sono anche

molto contento di vedere che la comagnia di bandiera dello Stato del Qatar procede con i suoi piani di

espansione e innovazione superando le aspettative, con grande ambizione".

Sua Eccellenza Al Baker ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di poter mostrare il primo aeromobile

equipaggiato con la nostra rivoluzionaria e innovativa Qsuite qui a Parigi. Questo prodotto trasformerà i

viaggi premium offrendo un'esperienza esclusiva nella cabina di Business Class. Con questa offerta

inedita, che presenta il primo letto matrimoniale in Business Class, abbiamo fissato un nuovo standard per

l'industria del settore, che dimostra il nostro impegno costante per offrire la migliore esperienza di viaggio

possibile ai nostri passeggeri. Non vediamo l’ora che la Qsuite faccia il suo debutto sulla rotta Doha-Londra

Heathrow questo fine settimana."

Il Vice Presidente di Boeing Company, Ray Conner, ha affermato: “Tutti noi di Boeing siamo orgogliosi che

il Boeing 777 sia stato scelto per debuttare con gli interni della Business Class di Qatar Airways. Con

Qsuite, la linea aerea introduce un nuovo livello di innovazione che renderà il volo un'esperienza davvero

notevole.

Qsuite, brevettata da Qatar Airways, propone il primo letto matrimoniale del settore aeronautico disponibile

in Business Class, con pannelli modulabili per la privacy che permettono ai passeggeri seduti in posti

adiacenti di crearsi una propria stanza privata. I pannelli regolabili e i monitor TV al centro possono

spostarsi per consentire ai colleghi, agli amici o alle famiglie che viaggiano insieme di trasformare lo spazio

in una suite privata per quattro persone dove poter lavorare, cenare o socializzare. Queste nuove

caratteristiche offrono un’esperienza di viaggio personalizzabile all’avanguardia per i passeggeri,

consentendo loro di creare un ambiente che soddisfi le proprie esigenze.

Alla conclusione dell’Air Show di Parigi-Le Bourget, Londra sarà, a partire dal 24 giugno, la prima

destinazione servita dall’aeromobile con QSuite; essa verrà seguita dalle rotte su Parigi e New York. La

flotta sarà equipaggiata con la nuova poltrona di Business Class al ritmo di un aereo al mese.

L'Air Show di Parigi, che si svolge questa settimana all'aeroporto di Le Bourget, è uno degli eventi più attesi

al mondo e offre alla comunità globale dell'aviazione l'opportunità di mostrare i migliori e più recenti

progressi nel settore.

Il 4 luglio Qatar Airways lancerà un servizio su Nizza, Francia, con una frequenza di cinque voli a

settimana, operato con il moderno Boeing 787 Dreamliner. Il volo su Nizza si aggiunge ai tre giornalieri che

servono la capitale francese, Parigi.

La compagnia ha anche aperto recentemente la sua nuova lounge premium all’aeroporto di Paris Charles

de Gaulle, che include una brasserie e una gastronomia, due terrazze con splendida vista su Parigi e sulla

Tour Eiffel, docce, computer Mac, Wi-Fi e posti a sedere per oltre 200 ospiti, pensati per offrire

un’atmosfera accogliete e rilassata.

Qatar Airways, una delle compagnie con la più rapida crescita al mondo, ha da poco aggiunto al suo

network globale la rotta su Dublino, Irlanda, che sarà presto seguita da quella su Nizza, Francia. Il vettore

vanta una moderna flotta di 200 aeromobili che volano su numerose destinazioni chiave in Europa, Medio

Oriente, Africa, Asia Pacifica e America.

La linea aerea ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per la Migliore Business Class al Mondo agli

Skytrax Awards 2016 e il suo hub, l’Hamad International Airport, è stato recentemente insignito con il

prestigioso titolo di Aeroporto a Cinque stelle agli Skytrax World Airport Awards.

Per immagini: https://www.flickr.com/photos/qatarairways/albums/72157682206160032

– FINE –

Qatar Airways

Qatar Airways, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, celebra il suo ventesimo anno di attività all’insegna del claim Going

Places Together, che esprime la sua aspirazione ad accompagnare i passeggeri verso oltre 150 destinazioni business e leisure. La

compagnia, in rapida espansione a livello internazionale, aggiungerà una serie di nuove affascinanti rotte alla sua rete in crescita

nel 2017/18, tra cui Dublino, Nizza, Skopje e molte altre, che i passeggeri potranno raggiungere a bordo della sua moderna flotta di

200 aeromobili.

Compagnia pluripremiata, Qatar Airways è stata premiata per la Miglior Business Class al Mondo, Best Business Class Airline

Lounge e Best Airline Staff Service in Medio Oriente ai prestigiosi World Airline Awards, coordinati da Skytrax, una società di

ricerca che redige speciali classifiche sui servizi delle compagnie aeree e degli aeroporti.

Qatar Airways è membro dell'alleanza globale oneworld. La premiata alleanza è stata nominata Best Airline Alliance da Skytrax

2015 per il terzo anno consecutivo. Qatar Airways è stato il primo vettore del Golfo a unirsi all'alleanza globale di compagnie aeree

oneworld, che consente ai passeggeri di beneficiare di più di 1.000 aeroporti in oltre 150 paesi, con 14.250 partenze giornaliere.

Oryx One, il sistema di intrattenimento di bordo di Qatar Airways, offre fino a 3.000 diverse opzioni tra cui film, spettacoli televisivi,

musica, giochi e molto altro. I passeggeri Qatar Airways che volano a bordo dei B787, A350, A380, A319, alcuni A320 e A330

possono anche rimanere in contatto con i loro amici e parenti in tutto il mondo utilizzando i servizi di Wifi a bordo e GSM della

pluripremiata compagnia.

Qatar Airways supporta una serie di emozionanti iniziative internazionali e locali dedicate all'arricchimento della comunità globale

verso cui opera. Qatar Airways, partner ufficiale della FIFA, è sponsor di numerosi eventi sportivi di alto livello, tra cui le Coppe del

Mondo FIFA 2018 e 2022 e F.C. Barcellona, che riflettono i valori dello sport come mezzo di unione tra le persone, al centro del

claim della compagnia aerea – Going Places Together.

Qatar Airways Cargo, il terzo vettore cargo a livello globale, serve 60 destinazioni cargo in tutto il mondo attraverso il suo hub di

Doha e fornisce inoltre il trasporto merci in più di 150 destinazioni chiave per il turismo d'affari e leisure a livello mondiale con 200

aeromobili. La flotta Qatar Airways Cargo comprende ora otto Airbus A330F, 12 Boeing 777 cargo e un Boeing 747 cargo.