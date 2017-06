IL PREMIO ALLA CARRIERA “ANGELI”

La cerimonia della premiazione si svolgerà VENERDI’ 16 GIUGNO 2017 alle ore 18.00,

all’Alexander Museum Palace Hotel nella famosa “GALLERIA DEGLI SPECCHI”, dal conte

Alessandro Marcucci Pinoli, a Pesaro. Insieme alla premiazione si svolgerà l’inaugurazione della

mostra d’arte internazionale “ANGELI” di Fotografia, Arte digitale e Moda. Gli artisti, fotografi e

stilisti di grande rilievo sono: Aida Abdullaeva (Arte), Miguel Angel Acosta Lara (Arte digitale),

Akmal Nur (Arte), Wilson Santinelli (Fotografia), Paola Zannoni (ArteModa), Fabiana Gabellini

(Moda), Sladana Krstic (Moda), Silvia Monticelli (Moda), Melissa Caldari (Moda). Le loro creazioni

danno vita a nuovi dialoghi tra riflessione e critica, tra arte e pensiero, ma soprattutto tra arte e

vita. Ricerche, espressioni artistiche differenti e proposte eterogenee, che nelle loro diversità,

offrono, una personale visione del mondo.

Si tratta di un evento di importanza unica nel territorio marchigiano, nato grazie alla

determinazione e al genio della straordinaria artista Aida Abdullaeva che, con grande vitalità e

contagioso entusiasmo, si è prodigata per la realizzazione di un appuntamento ideale sia per ogni

amante dell’arte, sia per tutti coloro che sono sensibili ai più importanti temi sociali di oggi e di

sempre. La mostra e il premio alla carriera “Angeli” sono dedicati alle malattie rare Sensibilità

chimica multipla (MCS) e Fibromialgia.

Aida Abdullaeva, l’arte è una continua ricerca di significato

Aida Abdullaeva è una nota artista di origine russo-uzbeka, nasce a Tashkent nel 1969 da una

famiglia di ingegneri. Sua madre, grande amante dell'arte, trasmette la sua passione alla figlia che

sin da piccola manifesta una spiccata dote artistica, e frequenta corsi di disegno. Dopo essersi

brillantemente diplomata all'Istituto Artistico della capitale, si iscrive all'Università e si laurea in

Lettere e Scienze Culturale (Scienze Artistiche di Metodologia e Organizzazione delle Attività

Educative e Culturali). Nel frattempo partecipa a numerosi concorsi riscuotendo lusinghieri risultati

di critica. Nel 1998 si trasferisce in Italia. Dal 2002, è sempre alla ricerca di nuovi motivi di

espressione artistica. Partecipa a numerose mostre personali e collettive (più di 60) in Italia e

all'estero, sia di pittura che di ceramica artistica: Milano, Gubbio, Camogli, Santa Margherita

Ligure, Genova, Porto San Giorgio, Riccione, Macerata, Jesi, Forlì, Fano, Spoleto, Spa (Belgio),

Venezia, Bergamo, Museo Canova a Possagno, Varese, Pesaro, Roma, Palermo,

Tashkent(Uzbekistan) Brescia ricevendo plausi dalla critica. Tra i critici che hanno parlato o scritto

dei suoi lavori, ricordiamo Vittorio Sgarbi, Paolo Levi, Elena Gollini, Giuseppe Martucci, Alfredo

Barbagallo.

Aida Abdullaeva ha ideato e curato questo premio per amore dell’arte, dell’eccellenza e della

bellezza per riconoscere i risultati e promuovere nei vari campi della vita e del lavoro i frutti della

passione, dell’ingegno e dell’impegno umano.

I Premiati e i partecipanti sono stati scelti da 4 continenti diversi: Europa, Sudamerica, Asia e

Africa. Il premio alla carriera “Angeli” verrà conferito a: Miguel Angel Acosta Lara (Messico),

Natasha Hart MBE (Russia) , Wilson Santinelli (Italia), Steven Torrisi (Italia), Airin Eddie (Kenya),

Mario Mazzoleni (Italia), Cristian Raggi (Italia), Sladana Krstic (Croazia) .

Miguel Angel Acosta Lara, emozioni, bellezza e pulsazioni vitali

Miguel Angel Acosta Lara nasce a Puebla de Zaragoza, città degli Angeli, in Messico. E’ un artista

che sviluppa percorsi creativi, immaginari e virtuali, utilizzando l’arte della fotografia e le tecnologie

computerizzate. Autodidatta, ha imparato prima attraverso libri e riviste poi con i tutorial sul Web.

Artista conosciuto a livello internazionale, con le sue opere è capace di generare forti emozioni

che trasportano dall’immaginario al reale e viceversa. L’arte digitale è la sua vera vocazione

insieme alla foto manipolazione; i suoi lavori sono una combinazione tra sfondi surreali ed

emozioni, giocando con luci colori e contrasti, l’artista dona alle sue immagini qualcosa di

speciale. I soggetti che interpreta sono quasi sempre femminili immersi in scene romantiche o

di sofferenza; la sua filosofia di vita è che tutto può essere rappresentato con la bellezza. Le sue

opere raccolgono il plauso di tantissimi estimatori: sono state esposte nelle principali Gallerie

d’Arte del mondo e compaiono nelle più importanti riviste di fotografia e di arte moderna.

Natasha Hart, una sportiva di cuore

Natasha Hart nasce in Russia e si trasferisce a Londra nel 1991. Ama la pallacanestro e nel 2006,

crea la società Newham All Star Sports Academy (NASSA), per fornire lezioni gratuite di basket

per i giovani nel borgo londinese di Newham. Il suo obiettivo è quello di creare buoni cittadini tanto

quanto grandi giocatori di basket. Natasha ritiene che NASSA possa essere un veicolo per

accedere alle opportunità che spesso non esistono per coloro che vivono in comunità

svantaggiate, come a Newham. Natasha detiene, inoltre, il primato di aver portato le torce alle

Olimpiadi per più volte. E’ stata invitata a portare la Torcia Olimpica per i Giochi di Londra del

2012 e, inoltre, è stata scelta per portare la Torcia Paraolimpica durante i Giochi invernali di Sochi

2014, in Russia. Nel mese di giugno 2015, Natasha è diventata Membro dell’Impero Britannico

(MBE) nell’elenco “Queen’s Birthday Honors”, per i servizi di Sport nell’est di Londra. L’MBE,

Member of the British Empire, è una delle più importanti onorificenze riconosciute dall’Impero

Britannico ai propri cittadini e sudditi, famosa per essere stata donata a diversi esponenti nel

mondo, per meriti ottenuti, ad esempio i Beatles, Paul McCartney, Lewis Hamilton campione del

mondo Formula 1; Jackie Chan attore, registra e produttore cinematografico; Adele cantante

vincitrice di Oscar; Christopher Bailey, stilista e direttore creativo di Burberry ecc.

Wilson Santinelli, la fotografia come stile di vita e percezione dell’anima

La passione per la fotografia esplode quasi per caso nella vita di Wilson che inizia così il percorso

da autodidatta in compagnia della sua reflex. Vincitore di vari premi e maratone fotografiche tra il

2010 e 2014 espone in collettive e personali in vari punti delle Marche. Prima per importanza, la

personale all’Alexander Museum di Pesaro con: “RACCONTI (Fotograficamente parlando)”; prima

per emozioni, la piccola mostra di Cerasa “…di Volti e di Ricordi” incentrata su ritratti e ricordi di

anziani del paese. Nel 2012 e nel 2014 è protagonista di due mostre fotografiche nella chiesa

San Michele di Fano prima con “…e di fotografia” e poi con “Ad ognuno la sua Arte”, dove dona

900 fotografie in cambio di pensieri scritti. Significativa, nel 2012 , l’esposizione alla Biennale di

Venezia con alcune fotografie in bianco e nero. La “sana ossessione” per la fotografia, lo conduce

a divenire, nel 2012, fotografo professionista e ad offrire corsi di formazione per chi vuole

affacciarsi al mondo della fotografia.

Mario Mazzoleni, Arte, cinema, impresa e sport

Mario Mazzoleni, gallerista e figlio d’arte, ex arbitro di Calcio di serie A, è opinionista televisivo e

conduttore di una trasmissione sportiva. Quarantasei anni ed una biografia piuttosto intensa alle

spalle, sia in ambito artistico, con il diploma all’Accademia di Bergamo, che sportivo nella

massima serie calcistica italiana. Carattere tosto, grande personalità e carisma, nel corso di questi

ultimi anni si è ritagliato uno spazio rilevante nel panorama artistico contemporaneo internazionale

con una serie di eventi pubblici e privati che hanno ottenuto grandi successi di critica e di pubblico.

È lui il patron del Gran Galà “Arte, Cinema e Impresa” giunto con successo alla terza edizione.

Sladana Krstic, creatività, tanto colore e cuore

Creativa ed originale, studia moda nel suo paese d’origine, la Croazia e negli anni successivi, è

accolta in Italia come uno dei nuovi talenti della moda europea. Grazie al programma di Rai2

"Detto Fatto" si fa conoscere al grande pubblico; Gianni Molaro, è tra i suoi estimatori. Collabora

con il settimanale nazionale “DiTutto” curando una rubrica dedicata alla moda. Lo stile di Sladana

è caratterizzato da una convinta scelta del colore sempre vivace e deciso, particolarmente adatto

alla donna di oggi, capace di lottare fino in fondo per i propri sogni e dotata di un grande cuore.

L' anno nuovo si è presentato fin da subito assai produttivo e accattivante per Sladana: a gennaio

ha infatti iniziato a collaborare a livello di organizzazione e di regia nel backstage ad Altaroma,

mentre a febbraio è stata confermata come giurata nel concorso nazionale “I 2 MONDI” al Teatro

San Paolo di Roma dove ha dato vita a una performance inspirata alla storia di "Alice nel paese

delle meraviglie". Nel marzo 2017 veste con la sua ultima collezione le finaliste nazionali del

fashion show "The Look Of The Year Castelli Romani" nella prestigiosa cornice del Teatro Aurora

di Velletri.

Airin Eddie, bellezza e tradizione made in Africa

Stile e tradizione locale: Airin Tribal è un marchio di moda che mira a combinare lo stile

internazionale con le influenze africane. La collaborazione con artigiani africani e l'utilizzo di

tecniche e tessuti tradizionali, rende questa collezione unica nel panorama della moda

internazionale, dove tessuti colorati e forme floreali prendono vita legando fortemente l’uomo alla

natura. Si tratta di una collezione 100% ‘made in Africa’. Forti, dunque, i richiami alla bellezza di

ciò che ci circonda e alla cura per conservare il colore e la luce che la natura comunica.

Steven Torrisi, ecletticità, stile e ST. Oscar Della Moda

Steven Torrisi nasce a Siracusa nel1973. Apre la sua attività di Antiquariato nel 1990, denominata

“Pandoras' Box”. Nel 1997 partecipa al concorso “il più bello D’Italia", diventando uno dei finalisti

nazionali; una nota agenzia di Milano lo recluta come modello e fotomodello. In seguito Steven

viene scelto per il programma "Carramba che Fortuna" di Raffaella Carra' con Iapino e Magazu',

che riconoscono in lui promettenti doti da ballerino. Nel 1998 intraprende come coreografo il

percorso di “Miss Italia” divenendone responsabile per numerose edizioni; diviene anche agente di

Miss Italia nel mondo. Partecipa a numerosi eventi e Kermesse come "Donna Sotto le Stelle” a

Roma e la "Notte della Moda Palermo"; vince concorsi nel campo della moda e riceve prestigiosi

riconoscimenti nazionali come stilista. Dal 2016 è Direttore Artistico per il Tour e la collezione

“Baci Stellari” By Valeria Marini. Direttore Artistico per il Premio Nazionale ST. Oscar Della Moda

2017.

Cristian Raggi, stilista della luce e del marchio BaciStellari

Cristian Raggi cresce lavorando nell’azienda di famiglia, la “Raggi Lampadari” presente nel

settore da oltre cinquant'anni. Fonda la “Raggi lampadari Creations”, ottenendo innumerevoli

riconoscimenti tra cui anche il premio per il miglior prodotto ‘Made in Italy’ consegnato dal

Senatore Cinese Zhu e dal senatore Pianetta. Si aggiudica così il titolo di "primo stilista della

luce" e, grazie alla sua creatività, negli anni successivi, riesce a celebrare un originale connubio

tra luce e moda. Ad oggi, il giovane Cristian Raggi, vanta nelle linee esclusive. della “Raggi

Creations”, prodotti realizzati insieme ad importanti designer e icone italiane come Valeria Marini.