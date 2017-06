La LegA Basket Femminile cambia: ecco il nuovo logo

Presentato a Roma nella sede del ritiro delle Azzurre

I vertici della FIP e la Nazionale Italiana al completo alla conferenza stampa di presentazione del nuovo logo della LegA Basket Femminile a Roma, nell’Aula Magna della sede del ritiro delle azzurre all’Acqua Acetosa.

Un lavoro, quello di “rebranding” LBF dopo 15 anni, fortemente voluto dal nuovo corso del Presidente Massimo Protani, e realizzato attraverso un concorso di idee che ha coinvolto scuole di design, università e liberi professionisti.

Un percorso iniziato nel mese di Febbraio che ha avuto una risposta qualitativamente e numericamente importante (oltre 90 gli elaborati complessivamente pervenuti all’attenzione dell’Area Marketing&Comunicazione LBF), passata attraverso una prima selezione tesa a ridurre a 50 il numero delle proposte portate al vaglio di una commissione composta dal Vice Presidente federale Gaetano Laguardia, dalla capitana della Nazionale Raffaella Masciadri, dall’ex giocatrice e G.M. della Reyer Venezia Roberta Meneghel e dal professionista Paolo Capozzo, oltre che da LBF.

La selezione finale del 2 giugno scorso nel Palazzo delle Federazioni di Via Vitorchiano, che ospita tra le altre anche la FIP, ha premiato il lavoro di Fausto La Licata, Graphic Designer di Ragusa formatosi all’Istituto Statale d’Arte di Comiso.

“Questa LegA sta lavorando benissimo e in perfetta sintonia con la nostra Federazione e con l’intero Consiglio Federale”, ha detto il vice Presidente vicario della FIP Gaetano Laguardia. A queste parole si aggiungono quelle della capitana della Nazionale Raffaella Masciadri, anche in ottica dell’imminente Campionato Europeo: “È stato un piacere far parte della commissione e avere la possibilità di scegliere il futuro simbolo della LegA. Ora siamo concentrate sull’imminente Europeo in Repubblica Ceca, vogliamo far bene e concretizzare il duro lavoro svolto finora in palestra e nella varie amichevoli di spessore che abbiamo disputato.”

Il Presidente della LegA Basket Femminile Massimo Protani ha sottolineato l’impegno e la volontà di cambiamento, un passo inevitabile per rivolgersi al futuro, insieme a un interessante annuncio: “Ci siamo insediati da meno di un anno e abbiamo lavorato molto sulla comunicazione: gli ottimi risultati dell’audience, degli accessi al sito e il seguito sui vari social network ci spinge a lavorare ancora più duramente e progettare al meglio il futuro. A tal proposito vi annuncio ufficialmente che il prossimo Opening Day per la stagione 2017/2018 si svolgerà a Ragusa.”

A seguire il vice Presidente vicario della FIP Laguardia ha premiato il vincitore del concorso e il padre del nuovo logo LBF Fausto la Licata, che ha ricevuto anche un assegno di € 500 consegnato direttamente dal Presidente Protani.

La conferenza stampa termina con le foto di rito assieme alla Nazionale Italiana, già concentrata in ottica Europeo.