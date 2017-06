Nuove date per i “Leave the Memories”

LEAVE THE MEMORIES TRE NUOVE DATE A LUGLIO PER IL TOUR ESTIVO

Dal 16 giugno è in rotazione radiofonica il loro “No more bad days”, nuovo singolo dei Leave the memories, la band veneta che il 14 luglio farà da supporter al celeberrimo cantautore britannico Tom Odell al Pistoia Blues Festival. Prodotti artisticamente da Larsen Premoli, Rec Lab Studios di Buccinasco (Milano) per l’etichetta discografica K1Records, Thomas Volpato, Luca e Mirco Basso comunicano le nuove importanti date del tour estivo:

2 LUGLIO – FESTIVAL SHOW – PADOVA Prato della Valle

7 LUGLIO – LIVE (Sona (VR) c/o area spettacoli La Grande Mela c/c)

14 LUGLIO – open act TOM ODELL – PISTOIA BLUES FESTIVAL Piazza Duomo

Calendario in costante aggiornamento sui canali social della band a questi indirizzi:

BIO BREVE

Leave The Memories è un gruppo acustico Pop-Rock melodico le cui sonorità sono contaminate da differenti stili musicali.

Sono un trio che amalgama tre forti personalità: l’espressività di Mirco, la sensibilità di Luca e la creatività di Thomas.

La loro performance si distingue per naturalezza istintiva, semplicità melodica e geniale che non ha bisogno di spiegazioni. Le loro canzoni sono immediatamente comprensibili, arrivano dritte al cuore, senza mezze misure, semplici e autentiche.

La Band nasce nel 2014 e in breve tempo cattura l’attenzione del pubblico che, da subito, gli riserva un’accoglienza degna dei gruppi già affermati. Durante i loro concerti, l’atmosfera che si crea è speciale e inaspettata.

Il 7 Maggio 2015 pubblicano il loro singolo di debutto, “Show Me The Way”.

Nel corso del 2016 si esibiscono in alcuni centri commerciali del Veneto e della Lombardia durante gli In-Store di artisti quali Alessio Bernabei e Lorenzo Fragola, riuscendo a coinvolgere un folto pubblico. Dal 16 giugno 2017 è in rotazione radiofonica il loro nuovo singolo No more bad days e aprono il concerto a Verona dei Soul System.

Terminata l’attività live estiva, si ritirano in studio per la scrittura del loro album di debutto “Follow the stars”