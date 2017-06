Maria per Roma

Il viaggio di una ragazza – Maria – e del suo cane sono l’occasione per riscoprire Roma, invasa dai turisti e vissuta dai romani, in una frenesia che spesso si trasforma in immobilità.

Scritto senza banalità, con notevole ironia e girato con garbo, un film ancorato a un sommerso che stenta ad evolversi.

Un film di Karen Di Porto. Con Karen Di Porto, Andrea Planamente, Bruno Pavoncello, Mia Benedetta, Daniela Virgilio, Cyro Rossi, Diego Buongiorno, Nicola Mancini.

Uscita giovedì 8 – Genere: Drammatico