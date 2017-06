Luisa Corna, nuovo singolo dal titolo “Angolo di cielo”.

Il 9 giugno esce in radio e in digital download il nuovo singolo di LuisaCorna, dal titolo“Angolo di cielo”, un brano cantautorale, che sarà accompagnato dal videoclip (regia di Cristiano Mondini e montaggio a cura del TRK Studio), scritto dalla stessa artista in collaborazione con Marco Colavecchio, Michele Pio Ledda, e Gabriele Oggiano.

Da qualche anno Luisa Corna ha scelto di dedicarsi prevalentemente alla musica, sua prima passione, scrivendo e interpretando brani che la rappresentano e sorprendendo ogni volta per la sua grande forza espressiva. “Angolo di cielo” è un brano intenso che esprime il desiderio di voler rendere partecipe della sua vita attuale il padre scomparso, rivolgendo a lui in un grido di gioia per poter condividere, nonostante la sua assenza, il suo presente di donna realizzata in un solido legame sentimentale.

Luisa Corna racconta così le emozioni che l’hanno accompagnata nella stesura di questo nuovo brano, arrangiatoda Marco Colavecchio e prodotto dallo stesso Colavecchio e da Marco Poggioni: “Penso spesso a mio padre, scomparso alcuni anni fa. Mi manca il fatto di non poter condividere con lui la mia quotidianità e le evoluzioni della mia vita. Quando se n’è andato mi ha lasciato un vuoto incolmabile che solo con la musica sono riuscita a mascherare ma che è rimasto sempre, in fondo, latente e inespresso.

Sono convinta che la musica sia la più alta espressione di condivisione e ci permette di entrare in contatto anche con chi ci è lontano. Ho scritto queste parole rivolgendomi finalmente a mio padre, gli grido liberamente tutta la mia gioia di donna realizzata, andando a cercare il suo sorriso in quel suo “Angolo di cielo” dal quale, sono sicura, lui non ha mai smesso di seguirmi e consigliarmi”.