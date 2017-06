DOPO CENTINAIA DI LIVE EPICI

UN ANNO IN TOUR CON IGGY POP

L’ALBUM “…LIKE CLOCKWORK„ ALLA #1 IN USA E #2 UK

TORNANO A DISTANZA DI 4 ANNI CON UN NUOVO ALBUM E UN NUOVO TOUR

QUEENS OF THE STONE AGE

SABATO 4 NOVEMBRE 2017

UNIPOL ARENA – BOLOGNA

Prezzo biglietto:

Parterre: €40+ diritti di prevendita

Tribuna Numerata Ovest: € 50+ diritti di prevendita

Tribuna Numerata Est: € 50+ diritti di prevendita

Tribuna Numerata Sud: € 50+ diritti di prevendita

Biglietti: Ticketone – www.ticketone.it – 892.101

I biglietti saranno disponibili dalle ore 09.00 di mercoledì 21 giugno su Io Vado Club (www.iovado.club) e My Live Nation (http://www.livenation.it) (previo utilizzo di codice)e dalle ore 10.00 di giovedì 22 giugno su www.ticketone.it

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

I Queens of The Stone Age, band capitanata da Joshua Homme, tornano in Italia per una data imperdibile SABATO 4 NOVEMBRE 2017 all’ Unipol Arena di Bologna.

“Il titolo Villains non è una dichiarazione politica. È semplicemente 1) una parola fantastica e 2) un commento sulle tre versioni di ogni scenario: il tuo, il mio e quello che è successo davvero… Ognuno ha bisogno di qualcosa o qualcuno a cui dar contro, il proprio cattivo. Non puoi controllarlo. L’unica cosa che puoi controllare è quando lo lasci andare.”—Joshua Homme

Dopo centinaia di live epici, un anno in giro con Iggy Pop e le nomination ai Grammy, i Queens Of The Stone Age riemergono dal deserto con il settimo album, “Villains”, (in uscita il 25 Agosto su Matador Records) accompagnato da un tour mondiale che li vedrà in Italia sabato 4 Novembre all’Unipol Arena di Bologna.

Prodotto da Mark Ronson, Villains è il primo album dei Queens Of The Stone Age da “…Like Clockwork” del 2013, album che ha portato la band per la prima volta al #1 posto in classifica in U.S. e al #2 in UK.

In “Villains” appare inconfondibile, come sempre, il sound rock’n’roll che la band porterà in giro per il mondo.

I Queens of The Stone Age sono Joshua Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita, Jon Theodore.