“Je n’ai marre” Shady

ONLINE IL VIDEOCLIP DI JE N’AI MARRE,

IL NUOVO SINGOLO DI SHADY (AMICI)

E’ uscito il video di Je n’ai marre, il nuovo singolo di Shady prodotto da Boosta dei Subsonica. Per la giovane cantante, reduce dall’ultima edizione di Amici, è il secondo estratto dall’EP di esordio, omonimo, pubblicato lo scorso 26 maggio per Believe Digital.

Nel video, girato dal regista Antonio Dikele Distefano, Shady veste i panni di una ragazza alle prese con una difficile relazione di coppia, dalla quale decide di liberarsi in maniera decisamente bizzarra..

Je n’ai marre è la fotografia perfetta delle potenzialità musicali di Shady: un sound fresco e internazionale, cantato in francese (lingua che nell’EP Shady alterna con disinvoltura all’inglese e all’italiano) e impreziosito dalle sfumature elettroniche di Davide “Boosta” Dileo, co-fondatore dei Subsonica, che non appena ha sentito Shady si è innamorato del suo talento e l’ha portata in studio di registrazione nelle vesti di produttore e arrangiatore.

Shady ha comunque messo molto di suo in questo brano: il testo è firmato dalla giovane cantante, mentre le musiche le ha scritte insieme ad Antonio Rescigno e allo stesso Boosta.

“La partecipazione ad Amici – commenta Shady – è stato un percorso intenso che si è concluso con la prima parte di me, un Ep, frammenti di storie, sensazioni e pensieri nuovi. Questo regalo lo dedico a tutti coloro che mi hanno aiutato, che hanno creduto in me fino a qui”.

BIOGRAFIA

Shady Fatin Cherkaoui è nata a Milano il 23 novembre 1995 da genitori marocchini.

Madrelingua francese, fin da bambina ha avuto l’occasione di viaggiare molto, vivendo per brevi periodi in Australia e Nuova Zelanda. Ha iniziato a cantare in tenerissima età, come dimostra la partecipazione a Lo Zecchino d’Oro nel 1998.

Ha partecipato alle audizioni di X-Factor 10 e all’edizione 2016 di Amici.

Oggi Shady studia ingegneria del suono alla SAE di Milano, scuola per tecnici del suono ed esperti di produzione musicale.

I suoi generi preferiti sono il future bass, il synth pop e l’electro.

Il 26 maggio è uscito su etichetta Believe Digital il suo EP di debutto, omonimo, prodotto da Boosta dei Subsonica.