ITALO INCONTRA LE AGENZIE ROAD SHOW IN VISTA DELL’ESTATE 2017

Italo non si ferma mai! Anche questa estate si presenta ricca di novità: nuovi collegamenti, nuove stazioni e tanti progetti in cantiere per il prossimo futuro. Per presentare tutto questo Italo incontra in un Road Show sul territorio le Agenzie di viaggio con le quali ha uno

stretto legame ed alle quali dedica costantemente una serie di iniziative volte a rafforzare la collaborazione.

Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer, e Marco De Angelis, Responsabile delle vendite, hanno incontrato le agenzie di viaggio in 4 tappe, passando per Napoli, Roma, Bologna e Milano. Italo periodicamente incontra le Agenzie in quanto ritiene che queste rappresentino un punto di forza della propria strategia commerciale, lavorando al loro fianco come testimoniato dalla politica di incentivazione messa in atto nell’ultimo anno. Proprio per le Agenzie di Viaggio da Aprile è live il nuovo portale, dotato di funzionalità che rendono l’acquisto più rapido e più semplice.

Grazie al nuovo carrello ad esempio si possono acquistare più biglietti insieme, oppure si possono salvare gli itinerari preferiti, in grado di rendere il booking sempre più snello e ridurre le tempistiche delle operazioni dei banconisti.

Per quanto riguarda i collegamenti dall’11 giugno, con l’entrata in vigore del nuovo orario, ci sono 2 nuovi collegamenti giornalieri fra Roma e Napoli, passando così da 34 a 36. Viaggiare fra le due città con Italo, che sia per lavoro o per turismo, è estremamente comodo, grazie ad una vasta disponibilità di orari fra cui poter scegliere. Si va dal primo treno della mattina che parte da Napoli

alle 5.55, consentendo ai viaggiatori di raggiungere la Capitale alle 7:05, all’ultimo treno che da Roma Termini (22:55) arriva nel capoluogo partenopeo alle 00:05.

2 nuovi servizi quotidiani anche fra Napoli e Milano, dai vecchi 24 si passa a 26 collegamenti al giorno. C’è un nuovo servizio NOSTOP che partendo da Napoli alle 11:40 consente di arrivare a Milano Centrale alle 16:09, per immergersi direttamente nello shopping e nella movida della città lombarda.

Chi invece parte da Milano avrà a disposizione un nuovo NOSTOP (alle ore 9:15) con il quale è possibile arrivare a Napoli alle 13:35, avendo così tutto il pomeriggio libero da dedicare a riunioni, meetings o ad una piacevole passeggiata turistica per il centro della città.

Diverse novità anche per i collegamenti da e per Ferrara, meta sulla quale Italo ha puntato raddoppiando i servizi giornalieri con Roma (da 4 a 8) ed aumentando quelli con Napoli (da 2 a 5, con l’ultimo treno che parte dal capoluogo estense alle 19:59 per raggiungere Napoli alle 00:05).

Grande novità di questa estate 2017 targata Italo è poi l’inaugurazione della fermata di Napoli Afragola. Questa nuova destinazione è collegata al network di Italo da ben 17 collegamenti quotidiani da/per le città di Salerno, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Padova, Venezia, Milano e Torino. Nello specifico, 14 saranno quelli da/per Milano, 2 collegamenti da/per Venezia e 1 per Verona.

Tanti anche i servizi dedicati ai viaggiatori che con il nuovo orario sono stati inaugurati, tutti volti a migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri Italo. Uno su tutti è il nuovo servizio Fast Track, varco prioritario presso la stazione di Roma Termini (prima stazione del network Italo ad offrire questa possibilità), al quale possono accedere i viaggiatori Italo con un biglietto in ambiente Club o Prima e i possessori delle carte Italo Più Black, Platinum, Privilege e Gold Corporate. Il varco fast track è presidiato quotidianamente e nelle ore di maggior affluenza il personale Italo di stazione è a disposizione dei viaggiatori che si recano presso il varco, per fornire loro assistenza last minute oltre che supportarli nell’acquisto e modifica dei loro biglietti.

Dal 12 giugno è partito poi il presidio di alcuni treni da parte di agenti di Polizia Ferroviaria, grazie all’accordo siglato a marzo fra Italo e la Polfer. Le parti, grazie ad incontri periodici, individuano su quali servizi agire e così a bordo treno ci sono poliziotti in divisa che collaborano direttamente con l’equipaggio Italo. Tutto questo per rendere ancora più sicuro il viaggio dei passeggeri, in quanto Italo crede da sempre nella prevenzione e nella sicurezza, lavorando costantemente su questi aspetti.

Queste dunque le novità appena lanciate ma tante ce ne saranno ancora in questo 2017, che vedrà a fine anno debuttare i primi dei 12 nuovi treni Pendolino Italo, prodotti da Alstom. Questi nuovi treni andranno ad aggiungersi ai 25 già in flotta, per far sì che aumentino le frequenze su tratte come la Roma – Milano, meta di tantissimi business travellers, e che Italo possa correre su nuove rotte come la Torino – Venezia. “Il 2017 è per noi un anno molto importante, l’anno del primo utile nella storia di Italo. In questi 5 anni di attività abbiamo portato la competizione in un segmento dove non esisteva: competizione di prezzi, ridotti del 40% dal nostro ingresso sul mercato, ma anche competizione nei servizi. Noi non siamo assolutamente low cost e no frills. La nostra grande efficienza ci permette di offrire dei servizi al top a prezzi competitivi sia per il mondo business che per il mondo leisure di alta gamma. Senza un euro di sussidi pubblici riusciamo ad offrire prodotti innovativi e di alto livello” dice Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo. “Con l’arrivo dei nuovi treni introdurremo ulteriori servizi che renderanno il viaggio con Italo un’esperienza unica e coinvolgente. In questo processo le agenzie di viaggio sono per noi fondamentali: grazie ad una collaborazione seria e ad un lavoro costante possiamo crescere insieme, ottenendo grandi risultati in grado di soddisfare noi di Italo, le agenzie che lavorano per noi ma più di tutti i nostri clienti/passeggeri garantendo loro un’esperienza di viaggio irripetibile”.