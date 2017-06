“Evolve”, nuovo album degli Imagine Dragons

IMAGINE DRAGONS

È uscito oggi in tutto il mondo il nuovo album “EVOLVE”

In poche ore n.1 su iTunes in 54 paesi… e siamo solo all’inizio

Nell’album anche il primo singolo estratto “BELIEVER”, 2 dischi di PLATINO in ITALIA

E il nuovo singolo già certificato ORO “THUNDER” Colonna sonora della nuova campagna VODAFONE

È uscito oggi in tutto il mondo “EVOLVE”, il nuovo album degli IMAGINE DRAGONS disponibile in versione tradizionale (Standard e deluxe) e in versione digitale.

L’album in poche ore ha già raggiunto la prima posizione di iTunes in 54 paesi del mondo.

Questa la tracklist: “I Don’t Know Why”, “Whatever It Takes”, “Believer”, “Walking The Wire”, “Rise Up”, “Make It Up To You”, “Yesterday”, “Mouth of the River”, “Thunder”, “Start Over”, “Dancing In The Dark”.

LA versione deluxe contiene inoltre I brani: “Levitate”, “Not Today” e il Kaskade Remix di “Believer”.

Tra le tracce del nuovo lavoro troviamo il primo singolo estratto “BELIEVER” (con un video da oltre 97 milioni di views https://www.youtube.com/watch?v=7wtfhZwyrcc), brano che ha segnato il ritorno della band dopo il successo di singoli come “Radioactive”, “I Bet My Life” e “Demons”.

“BELIEVER” in poche settimane è diventato un vero e proprio successo nel mondo, Italia compresa dove ha raggiunto la Top5 della classifica ufficiale singoli (FIMI/GFK).

Ma non solo, nel nostro paese il brano ha raggiunto la Top10 in radio, la top10 su iTunes e la top10 su Spotify (ancora presente alla posizione #20 della Spotify Italia e alle #37 della Global e uno straordinario risultato di 242 milioni di stream nel mondo), risultati questi che gli hanno permesso di ottenere in breve tempo 2 dischi di PLATINO.

Il TIME ha definito “Believer” “un’esibizione fantastica” mentre Entertainment Weekly ha apprezzato “le percussioni tribali, il coro imponente durante il ritornello e la strepitosa linea di basso che colpisce come un pugno nello stomaco”. Infine Billboard ha detto: “Believer è un inno bizzarro e ciononostante imperioso, capace di far cambiare il più incerto ottimista in un vero “believer”.

È da pochi giorni in programmazione radiofonica il secondo singolo estratto “THUNDER”, già Top 20 su Earone e scelto come colonna sonora della nuova campagna VODAFONE.

Il brano, già certificato ORO in Italia, è accompagnato da un video visibile su https://www.youtube.com/watch?v=fKopy74weus che ha già oltre 42 milioni di views e su Spotify ha già totalizzato oltre 105 milioni di stream piazzandosi alla posizione #15 della Global Chart e alla #11 della classifica italiana.

La band di Dan Reynolds, il chitarrista Wayne Sermon, il bassista Ben McKee e il batterista Daniel Platzman inizierà a breve il tour di EVOLVE. Due saranno le date italiane a luglio: il 4 luglio a Lucca (Lucca Summer Festival, http://www.dalessandroegalli.com/events/438/imagine-dragons/ www.luccasummerfestival.it) e il 10 luglio a Verona (Arena di Verona/ http://www.vertigo.co.it/it/imagine-dragons).

Formati nel 2009 da Dan Reynolds, il chitarrista Wayne Sermon, il bassista Ben McKee e il batterista Daniel Platzman, gli IMAGINE DRAGONS hanno guadagnato un enorme seguito dopo aver pubblicato una serie di EP indipendenti. Dopo essere stati messi sotto contratto da Alex Da Kid per la sua KIDinaKORNER (su etichetta Interscope) e aver pubblicato un EP “Continued Silence” (2012) dal quale è stato estratto il singolo “It’s Time” (2 volte disco di platino), arriva nello stesso anno l’album di debutto “NIGHT VISIONS” che entra alla posizione n°2 della Top 200 Billboard Chart.

“NIGHT VISIONS” catapulta la band ai vertici di tutte le classifiche vendendo 5.3 milioni di copie nel mondo ottenendo la certificazione di disco di PLATINO in ogni angolo del pianeta e ORO in Italia. L’album, inoltre, si piazza al n° 1 su Spotify in tutto il mondo diventando l’album più ascoltato del 2013.

A trainare il disco sarà il singolo “RADIOACTIVE” (http://youtu.be/ktvTqknDobU), 9 volte disco di platino in USA, singolo di PLATINO in Italia e oltre 10 milioni di singoli venduti, che fa vincere alla band un Grammy nella categoria “Best Rock performance” del 2014 e viene proclamato dalla rivista Rolling Stone migliore hit rock dell’anno.

Il brano è inoltre la canzone rock più venduta in digitale nella storia della classifica americana di tutti i tempi, risultato questo che ha fatto entrare gli IMAGINE DRAGONS nella storia della chart USA.

Nel disco anche il singolo “DEMONS” (http://youtu.be/mWRsgZuwf_8), che oltre ad essere stato uno dei brani più programmati dalle radio nel 2014 ha venduto più di 3.9 milioni di copie ed è stato certificato QUATTRO VOLTE PLATINO nel nostro paese.

Nella tracklist anche “ON THE TOP OF THE WORLD” (http://youtu.be/w5tWYmIOWGk), singolo di PLATINO in Italia e 2.5 milioni di copie vendute e “IT’S TIME” (http://youtu.be/sENM2wA_FTg), singolo ORO in Italia e 4 milioni di copie vendute.

Il secondo album platino Smoke + Mirrors ha debuttato al #1 nella classifica Billboard Top 200 album e ha venduto 1.1 milioni di copie globalmente. Nel disco il singolo certificato ORO in Italia “I BET MY LIFE”.

Secondo Spotify, gli Imagine Dragons sono i 13esimi migliori artisti al mondo.