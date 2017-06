COME AFFRONTARE GLI ORALI SENZA STRESS

I consigli dello psicologo GIULIO CESARE GIACOBBE

La prova di italiano è andata, la seconda e la terza pure, congratulazioni! Ti manca solo un ultimo step prima delle meritate vacanze. Eppure, man mano che la prova orale si avvicina, l’ansia dei maturandi sale. È naturale: insegnanti e genitori non hanno fatto altro che ribadire durante tutto l’anno quanto sia importante questo momento. Ormai lo stress è alle stelle e occorre imparare come gestirlo e affrontarlo al meglio. Ecco 3 consigli dello psicologo best seller Giulio Cesare Giacobbe, famoso autore di ‘Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita’ (circa mezzo milione di copie vendute) e del nuovo libro “VADEMECUM ANTISTRESS” edito da ROI Edizioni.

1. La prima cosa da fare è CONTROLLARE IL CORPO. Lo stress nasce nella mente ma si manifesta nel corpo. Fare dieci respiri profondi fino a calmare il respiro è una tecnica antistress che risale a Siddhartha Gautama Sakyamuni detto il Buddha. È efficacissima. Occorre farla più volte durante il giorno e soprattutto prima di affrontare l’esame orale. La praticano tutti gli sportivi.

2. La seconda cosa da fare è smontare lo stress nell’ambito in cui si costruisce: la mente. Quindi CONTROLLARE LA MENTE. È la mente, che costruisce la paura e quindi lo stress. Basta convincersi delle cose giuste. La paura viene dalla suggestione di non riuscire. Ma è solo una suggestione, non la realtà. La realtà è che quello che ti chiederanno all’esame tu lo sai già. Qualsiasi informazione con la quale tu sei venuto in contatto nel corso dell’anno, da qualsiasi fonte sia venuta, infatti, è registrata nella tua memoria. Devi solo lasciare che la tua memoria la tiri fuori spontaneamente. Perché questo avvenga occorre che la tua mente non sia paralizzata dalla paura. Ricordi il film Dune? Paul Atreides (l’attore Kyle MacLachlan), dice una grande verità: la paura uccide la mente. Rimani rilassato e questo non accadrà. La tua mente di dirà tutto quello che vuoi sapere. Come la suggestione della sconfitta può farti perdere, così la suggestione della vittoria può farti vincere. Vediti vincitore e sarai vincitore.

3. Quanto ho detto sopra significa che non hai nessun bisogno di studiare per l’esame. Quello che devi sapere lo sai già. Devi lavorare soltanto a calmarti, a rilassarti, a rafforzare la fiducia in te stesso, a vederti vincitore, in modo da permettere alla tua mente di tirare fuori tutto quello che vi è registrato. La tua mente è superiore a qualsiasi computer. Persino a quelli usati dalla NASA o dal Pentagono. E TU SEI LA TUA MENTE. Uno strumento perfetto, creato in quattro miliardi di anni di evoluzione. Lascialo lavorare. Permettigli di agire senza intralciarlo con le tue seghe mentali.

Giulio Cesare Giacobbe ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università di Genova, dove è stato nominato prima docente incaricato a tempo indeterminato e poi professore associato. Ha vinto il premio dell’Accademia Nazionale dei Licei per le Scienze Filosofiche. Ha tenuto nell’Università di Genova gli insegnamenti di Storia delle Matematiche, Storia del Rinascimento, Storia della Logica. Ha ricoperto da ultimo l’insegnamento di Fondamenti delle Discipline Psicologiche Orientali. Ha conseguito il Ph.D. USA con specializzazione in Psicologia e Counseling Psicoanalitico presso la Pneumiatric University, California. Ha svolto attività di docente di Psicologia Umanistica presso la University of the Americas, California, USA. Iscritto all’Albo degli Psicologi Italiani è autorizzato all’esercizio della psicoterapia in Europa e negli USA. Ha fondato l’Istituto Internazionale di Biopsicosintesi presso il quale effettua ricerca clinica in psicoterapia dal 1988. Dal 1999 conduce seminari pubblici gratuiti sulle tecniche antistress presso il Comune di Genova. Dopo pubblicazioni di carattere accademico, ha pubblicato best sellers tradotti in molte lingue: Come smettere di farsi seghe mentali e godersi la vita, Ponte alle Grazie, 2003; Alla ricerca delle coccole perdute, Ponte alle Grazie, 2004; Come diventare un Buddha in cinque settimane, Ponte alle Grazie, 2005; Come diventare bella, ricca e stronza, Mondadori, 2006; Come fare un matrimonio felice che dura tutta la vita, Mondadori, 2007; Come smettere di fare la vittima e non diventare carnefice, Mondadori, 2008; Il fascino discreto degli stronzi, Mondadori, 2009; La paura è una sega mentale, Mondadori, 2010; Come farlo innamorare. Un metodo scientifico, Mondadori, 2013; Se li ami non muoiono mai, Mondadori, 2014; Come cambiare il proprio passato, Mondadori, 2015. Con Mondadori ha pubblicato anche un romanzo di fantascienza: L’altra realtà, Mondadori, Collana Urania, 2005.