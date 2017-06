Bollate contro le zanzare

Bollate: La collaborazione di tutti contro le zanzare. Ecco le date delle disinfestazioni

Lotta alla zanzara tigre da parte del Comune di Bollate con una campagna ad hoc contro larve e insetti adulti. È partita già nei mesi scorsi e prosegue a ritmo serrato nei mesi estivi. Ecco le date:

La prima fase della campagna di dezanzarizzatione delle larve riguarda tombini, fontane e fontanelle e prevede cinque interventi diurni, i primi due l’8 maggio e il 12 giugno scorsi. Le prossime date saranno: 10 luglio, 16 agosto, 11 settembre.

Il secondo step, prevede sei interventi notturni in tutti i centri sportivi, nelle aree verdi degli edifici pubblici, nei parchi e giardini pubblici, nei sottopassi ciclopedonali, nei mercati e nei cimiteri con la seguente cadenza. Il primo intervento è stato fatto il 27 maggio, il secondo il 17 giugno. Seguiranno l’8 luglio, 19 agosto e 16 settembre.

Contemporaneamente avverrà la campagna di monitoraggio della zanzara tigre adulta con posizionamento di trappole ad hoc, con la seguente cadenza: 7 giugno (già fatto), 5 luglio, 2 agosto, 6 settembre, 4 ottobre.

Si ricorda che l’80% delle zanzare prolifica nelle proprietà private. Per questi motivi sono molto importanti, soprattutto nei quartieri verdi, pieni di orti e giardini, i comportamenti dei singoli come mantenere giardini e orti in perfetto ordine,evitare la formazione di raccolta d’acqua, pulire periodicamente le grondaie e tombini.