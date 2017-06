Barbie & Ken

IL BRAND BARBIE SVELA LA NUOVA LINEA DI KEN® CON LA PIÙ GRANDE VARIETA’ MAI REALIZZATA!

L’ampliamento della linea Fashionistas prevede 2 nuove corporature per Ken e ancora più stili per Barbie

20 giugno 2017 – Oggi Barbie® annuncia l’espansione della sua linea Fashionistas® con 15 Ken® nuovi e diversi, che includono tre tipi di corporature – snello, robusto e original – e una incredibile varietà di tonalità di pelle, colori degli occhi, acconciature e fashion look moderni. I nuovi Ken vanno ad aggiungersi alla già ampia gamma Barbie® Fashionistas®, rendendola la linea di bambole con la più ricca diversità ad oggi disponibile sul mercato.

Nel 2016, Barbie ha introdotto tre nuove silhouette – tall, curvy e petite – insieme a nuove tonalità di pelle, colori degli occhi, acconciature e innumerevoli abiti e accessori alla moda. Il brand Barbie è da sempre specchio dei tempi; modernizzare Ken rappresenta il passo successivo dell’evoluzione del marchio per offrire prodotti capaci di rispecchiare le diversità.

“Continuando ad espandere la nostra linea di prodotti, ridefiniamo l’aspetto di Barbie o Ken per adattarlo alla generazione attuale”, afferma Lisa McNight, Senior Vice President e General Manager

Barbie. “L’evoluzione di Ken rappresenta una naturale evoluzione per il brand e permette alle bambine di personalizzare ulteriormente il ruolo che intendono assegnargli nel mondo di Barbie”.

La linea include 15 nuovi Ken con tre corporature, sette tonalità di pelle, otto tinte di capelli, nove acconciature e abiti moderni, dal casual business al look più sportivo. Il brand propone inoltre 24 nuove Barbie. Queste bambole vanno ad aggiungersi agli oltre 100 look diversi lanciati con la linea Barbie Fashionistas nel corso degli ultimi 3 anni.

Il segmento Barbie Fashionistas continua a superare le aspettative, come dimostrano le vendite a livello globale con una crescita a due cifre e il premio “Doll of the Year” conferitogli agli annuali Toy Industry Association Awards (T.O.T.Y. Awards). La diversità regna sovrana nei contenuti, nelle campagne di marketing e nei prodotti del brand, inclusi i segmenti Fantasy, Entertainment e Careers.

Le nuove Fashionistas saranno presto disponibili presso i migliori rivenditori di tutto il paese e sarà possibile vedere “I nuovi membri della squadra” su www.Barbie.com. Per ulteriori informazioni e immagini, visitate il sito BarbieMedia.com.

