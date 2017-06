Agenti Polizia Locale impegnati nel week-end

POLIZIA LOCALE. NEL WEEK-END IMPEGNATI 750 AGENTI TRA PRESIDI AL GAY PRIDE E LOTTA ALL’ABUSIVISMO IN DARSENA

Milano, 25 giugno 2017 – Sono stati 750 gli agenti di Polizia locale impegnati questo week end in città tra attività di presidio ordinarie ed eventi speciali.

Oltre al consueto presidio del centro storico, lungo le principali assi commerciali e le attività a contrasto dell’abusivismo nei mercati scoperti, la Polizia locale è stata impegnata ieri, dalle 8 del mattino alle 2 di notte, per il Gay Pride e per il controllo antiabusivismo nell’area di via Lecco, che continuerà anche oggi. A tutto ciò va aggiunto il servizio di controllo nei parchi cittadini avviato qualche settimana fa.

Sono stati inoltre effettuati controlli alle Colonne di San Lorenzo e presidi alla Festa della Musica al Parco Forlanini, dalle ore 15 sino all’una di notte.

Nell’area del corteo del Gay Pride sono stati effettuati sequestri a venditori abusivi. Per tre di essi si tratta di sequestri penali per vendita di merce contraffatta. Una persona è stata denunciata a piede libero per contraffazione e ricettazione, sequestrate borse e magliette contraffatte oltre a circa 500 dispositivi elettronici.

Nel corso dell’ultimo week end in zona Duomo sono stati effettuati 4 sequestri e relative sanzioni per circa 3000 euro per vendita abusiva, oltre a un sequestro contro ignoti e due denunce a piede libero per tentato furto.

Al parco Forlanini il servizio svolto in occasione del festival della musica ha prodotto ottimi risultati sul piano della prevenzione e della sicurezza. Presidiati costantemente i varchi per impedire l’accesso dei venditori non autorizzati di alcolici in vetro.

L’area più soggetta al fenomeno dell’abusivismo commerciale si conferma essere quella della Darsena, in cui sono stati fatti il maggior numero di sequestri, solo nell’ultimo fine settimana 98 bottiglie di birra da 66cl e 1474 oggetti tra accessori per cellulari, giocattoli, occhiali, borse e cinture.