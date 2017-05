wind-music-awards-2017

WIND MUSIC AWARDS

ECCO LE PRIME GRANDI STELLE

DELLA MUSICA ITALIANA E INTERNAZIONALE

CHE IL 5 E 6 GIUGNO

SALIRANNO SUL PALCO DELL’ARENA DI VERONA

È tempo di WIND MUSIC AWARDS! Gli attesissimi premi della musica italiana tornano il 5 e 6 giugno per due serate in compagnia delle grandi stelle del panorama musicale italiano che, come di consueto, verranno premiate per i loro recenti successi discografici (certificati da FIMI/Gfk) e, per la prima volta, anche per quelli live.

Ecco i primi nomi degli artisti che verranno premiati nel corso delle due serate: ALESSANDRA AMOROSO, BIAGIO ANTONACCI, BENJI & FEDE, LOREDANA BERTÈ, BOOMDABASH, MICHELE BRAVI, BRIGA, FRANCESCO DE GREGORI, ELISA, ELODIE, EMMA, FABRI FIBRA, FRANCESCO GABBANI, GHALI, GIORGIA, RAPHAEL GUALAZZI, ROCCO HUNT, IL PAGANTE, IL VOLO, J-AX & FEDEZ, LIGABUE, LITFIBA, LOWLOW, FIORELLA MANNOIA, MARRACASH e GUÈ PEQUENO, ERMAL META, MODÀ, FABRIZIO MORO, GIANNA NANNINI, NEK, MAX PEZZAL, GABRI PONTE, POOH, EROS RAMAZZOTTI, FRANCESCO RENGA, FABIO ROVAZZI, SFERA EBBASTA, SERGIO SYLVESTRE, THEGIORNALISTI, RENATO ZERO, ZUCCHERO …e molti altri!

Il “PREMIO LIVE”, basato su certificazioni SIAE, in collaborazione con ASSOMUSICA, verrà introdotto per la prima volta proprio quest’anno e verrà consegnato a tutti gli artisti che si sono contraddistinti per i risultati rilevanti ottenuti in termini di numero di spettatori presenti ai loro concerti (nel periodo maggio 2016/maggio 2017).

I biglietti per assistere alle due serate dell’undicesima edizione dei WIND MUSIC AWARDS sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali (per info: www.fepgroup.it ).

Inoltre, i clienti Wind potranno vincere i biglietti per assistere alla kermesse musicale e avvantaggiarsi delle offerte speciali che Wind lancerà prima e durante l’evento.

Nel corso delle serate, che vedranno la partecipazione anche di CLEAN BANDIT, IMAGINE DRAGONS, LENNY, LUIS FONSI, OFENBACH e CHARLIE PUTH in qualità di ospiti internazionali, verranno consegnati altri riconoscimenti e premi speciali agli artisti che si sono contraddistinti per risultati d’eccezione.

Un evento imperdibile, realizzato da Wind, con la collaborazione delle Associazioni del Settore Discografico AFI, FIMI e PMI e con la collaborazione di SIAE e ASSOMUSICA.

