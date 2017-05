Trenord: da tutta la Lombardia alle Terme di Boario

Trenord offre nuovi biglietti speciali Discovery Train a tutti coloro che singolarmente o in gruppo desiderano trascorrere una giornata all’insegna del relax e del divertimento alle Terme di Boario.

Grazie al nuovo accordo, Trenord propone pacchetti per tutti i gusti e le tasche a prezzi vantaggiosi: biglietti speciali SPA, comprensivi di biglietto di andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia e ingresso al nuovo Centro Benessere, con la possibilità di aggiungere pranzo o pernottamento e i biglietti speciali Parco comprensivi di biglietto di andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia e accesso al Parco Termale, con ingresso libero oppure tour guidato con pranzo e incontro con medico termale, o all’Adventure Park.

L’iniziativa rientra nell’ambito dei prodotti Discovery Train alla scoperta delle attrazioni e delle bellezze della Lombardia. I biglietti speciali sono acquistabili online, su e-Store o tramite l’App Trenord, disponibile gratuitamente per iOs e Android.

Maggiori informazioni, su Trenord Discovery TERME DI BOARIO.

Biglietti speciali SPA

Boario SPA 3h: treno a/r da tutta la Lombardia a Boario Terme e ingresso di 3 ore alla SPA a soli 43 euro

Boario SPA 4h + lunch: treno a/r da tutta la Lombardia a Boario Terme e ingresso di 4 ore alla SPA comprensivo di light lunch a soli 55 euro

Boario SPA 3h + hotel: treno a/r da tutta la Lombardia a Boario Terme, ingresso di 3 ore alla SPA e pernottamento di una notte nel Rizzi Aquacharme con prima colazione e cena a soli 110 euro

Biglietti speciali Parco e Gruppi

Boario Parco per tutti: treno a/r da tutta la Lombardia a Boario Terme e ingresso al Parco Termale a soli 10 euro

Boario Park Adventure: biglietto per gruppi di almeno 10 persone comprensivo di treno a/r da tutta la Lombardia a Boario Terme, ingresso al Parco Termale e ingresso al Park Adventure a soli 19 euro

Boario Giornata al Parco: biglietto per gruppi di almeno 15 persone comprensivo di treno a/r da tutta la Lombardia a Boario Terme, visita guidata al Parco Termale, incontro con medico termale, pranzo e animazione a 34 euro

Inoltre, uno sconto speciale del 20% sulle cure termali (non a carico del SSN) è dedicato agli abbonati Trenord che abbiamo come destinazione del proprio abbonamento le stazioni di Darfo o Boario Terme. Per ottenere lo sconto è necessario prenotare anticipatamente le cure all’indirizzo mail info@termediboario.it o al numero 0364 525011 specificando di essere clienti Trenord e, in fase di acquisto, esibire il proprio abbonamento.

Come raggiungere Boario Terme in treno

Boario Terme è raggiungibile a bordo dei treni Trenord della linea Brescia-Iseo-Edolo. Da Milano, Treviglio, Bergamo, Cremona, Verona, Boario Terme è raggiungibile in treno con un solo cambio a Brescia.