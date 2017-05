Tornano gli Articolo 31

ARTICOLO 31

Ritornano gli Articolo 31

e ripartono da Dj Jad con un tour nazionale

ed un album in autunno,

che sarà anticipato da un singolo a giugno.

Gli Articolo 31 ritornano, e lo fanno con un tour nazionale e un album (in uscita in autunno) che sarà anticipato da un singolo che, assicura Dj JAD, “spiazzerà e sorprenderà il nostro pubblico”: ufficialmente inaugurato a Bologna, in occasione dei festeggiamenti del 1° maggio, il nuovo progetto Articolo 31 – 2.0 viene riproposto dall’ideatore e co-fondatore Vito Perrini in arte DJ JAD, accompagnato in questa avventura da una crew di sei elementi, quattro musicisti e due voci, una femminile ed una maschile.

Il tour, partito da Bologna, proseguirà per tutto lo stivale: lo show durante ogni data attraverserà nuovi e vecchi brani riproposti in una chiave diversa e contaminati dall’energia di generi come il funky, il raggae e lo ska. Il tour anticipa l’uscita del nuovo disco previsto per l’autunno 2017 che conterrà sei grandi successi con nuovi arrangiamenti e sei inediti. Qui il teaser estratto dal live del Primo Maggio a Bologna:



Il progetto di DJ JAD per i “nuovi” Articolo 31 non parte dall’idea di un nuovo front-man che sostituisca J AX ed il ruolo che lo stesso ha rappresentato per il passato e l’importanza del gruppo, ma nasce dal principio che questo progetto possa crescere attraverso sempre nuove collaborazioni a secondo dell’esigenza artistica del momento. Alla base c’è il bisogno profondo di DJ JAD di rimettersi in gioco per gli ideali da sempre sostenuti e per la sua visione della musica nel rispetto della storia di un “marchio”, che ha assunto oggi una dimensione nuova e moderna.

Queste le primissime date del tour (il calendario è in continuo aggiornamento):

25 maggio – Enna – Cittadella Università Kore

30 giugno – Solarussa (OR) – Piazza Berlinguer

05 agosto – Valentano (VT) – Località Terrarossa

06 agosto – Civita di Oricola (AQ) – Piazza San Pio da Pietralcina

10 agosto – Laigueglia (SV) – Club La Suerte (in trio acustico)

14 agosto – Capo D’Orlando (ME) – Piazza Matteotti

25 agosto – Biasca (Svizzera) – Piazza Centrale

02 settembre – Lodè (NU) – Piazza Villanova

Milano, 23 maggio 2017