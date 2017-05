Thegiornalisti: Sold Out al Palalottomatica

Biglietti polverizzati per i THEGIORNALISTI! La band si esibisce martedì 9 maggio a Roma davanti a un Palalottomatica completamente sold out! Rimangono pochi posti disponibili per la data al Mediolanum Forum di Milano dell’11 maggio (un’organizzazione VIVO Concerti in collaborazione con BPM concerti). I Thegiornalisti porteranno uno show unico pensato per l’occasione e molti ospiti, fra cui Calcutta (con uno speciale dj set), Elisa, Fabri Fibra e Luca Carboni.

In scaletta non mancheranno i brani dell’album “Completamente Sold Out”, tra i quali la hit “Completamente”, disco di platino digitale che ha conquistato tutti i network radiofonici e, per la prima volta live, l’inedito “Non caderci mai più”, uscito inaspettatamente la notte dell’8 maggio.

Il concept scenografico delle due date evento, voluto dalla band, è rappresentato da un palcoscenico molto particolare, la cui forma ricorda una C e una S, iniziali del nome del tour “Completamente Senza”.

L’idea viene resa su un palco stondato movimentato su due livelli e dotato di una passerella che si estende tra il pubblico, per facilitare il contatto con esso.

Si gioca con fumi, luci, laser colorati, pezzi di carta e tanto altro, per rendere i due live una grande festa, dove il pubblico e la musica sono protagonisti.

La band fenomeno del nuovo pop italiano, capitanata da Tommaso Paradiso, tornerà con COMPLETAMENTE SENZA ESTATE, un tour estivo che toccherà sette splendide città italiane:

Giovedì 6 luglio 2017 – Ferrara @ Ferrara Sotto Le Stelle – Piazza Castello

Mercoledì 12 luglio 2017 – Collegno (TO) @ Flowers Festival

Venerdì 4 agosto 2017 – Catania @ ECS Castello Club

Venerdì 18 agosto 2017 – Gallipoli @ Postepay Sound Parco Gondar NUOVA DATA

Giovedì 24 agosto 2017 – Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli

Sabato 26 agosto 2017 – Chieti @ Anfiteatro La Civitella

Sabato 2 settembre 2017 – Treviso @ Home Festival