THE CHAINSMOKERS a Milano

28 GIUGNO 2017

MILANO, IPPODROMO SNAI SAN SIRO

APERTURA PORTE: h 18.00

INIZIO CONCERTI: h 19.00

PREZZO BIGLIETTI:

Posto Unico € 35,00 + diritti di prevendita

Prevendite Autorizzate:

Ticketone – 892.101 – www.ticketone.it

Biglietti in vendita su Ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

THE CHAINSMOKERS, il duo elettronico di dj/produttori formato da Alex Pall e Andrew Taggart, sarà il prossimo 28 giugno all’Ippodromo di Milano per la tappa italiana del loro tour europeo, a supportarli nella data ci saranno la cantante di ‘I, U, Us’ Raye e i dj Lost Kings.

The Chainsmokers nel 2016 sono stati uno dei nomi più sentiti alle radio e discussi della scena musicale mondiale. Alex e Andrew hanno dominato e continuano a dominare le chart di tutto il mondo, dalla pubblicazione l’anno scorso della loro hit mondiale ‘Don’t Let Me Down’, passando per ‘Closer’, ‘Paris’ e la recentissima collaborazione con i Coldplay ‘Something Just Like This’, fino alla pubblicazione del loro album di debutto intitolato “Memories… Do Not Open”. Dopo aver segnato numerosi record, tra cui esser stati i primi ad aver superato il miliardo di views con un lyric video (“Closer”) sono pronti ad arrivare in Italia, per l’unica data Italiana del tour Europeo.

RAYE, la cantante inglese di Croydon è attualmente in cima alle classifiche con il brano ‘You Don’t Know Me’ in collaborazione con Jax Jones. Si sta facendo conoscere grazie ai suoi sound elettronici mescolati con l’rnb. Dopo aver pubblicato i due EP “Welcome to the Winter” e “Second”, arriverà in Italia con tanta musica e beat in grado di far ballare chiunque.

I Lost Kings sono un duo di DJ americani sotto Disruptor Records/RCA (stessa etichetta di The Chainsmokers), dotati di beat aggressivi con venature pop. Le tracce estratte dal loro ‘The Good EP’ hanno totalizzato più di quattro milioni di stream e l’anno scorso hanno incendiato i dancefloor con il remix ufficiale di ‘Work’ di Rihanna.