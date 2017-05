Tapiro a Barbara D’Urso

QUESTA SERA A STRISCIA LA NOTIZIA TAPIRO D’ORO A BARBARA D’URSO PER I FILMATI “A SOPRESA” SULLA SUA CARRIERA, ANDATI IN ONDA IERI DURANTE LA PUNTATA DI DOMENICA LIVE DEDICATA AI SUOI 60 ANNI

«QUANTO CI HO MESSO A MONTARE I FILMATI? MA CHI? IO? NON NE SAPEVO NIENTE, GIURO. HAI VISTO QUANTO HO PIANTO? ERO DISTRUTTA…»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro a Barbara d’Urso dopo che, nella puntata di Domenica Live di ieri, dedicata ai 60 anni della conduttrice, sono andati in onda alcuni filmati sulla sua carriera che hanno tutta l’aria di essere stati preparati da lei e non dalla sua redazione, come invece dichiarato in diretta dall’attapirata Barbara. La conduttrice napoletana, sorpresa dal tapiroforo durante il party anni Sessanta organizzato per festeggiare il suo compleanno, ha spiegato: «Hai visto quanto ho pianto? Ero distrutta!». «Quanto ci ha messo a montarli?» ha poi incalzato Staffelli «Ma chi? Io? Non sapevo niente, giuro. Purtroppo non sapevo niente».