Il cast definitivo dei due speciali appuntamenti che si svolgeranno a Milano domenica 18 giugno 2017, e per la prima volta a Palermo venerdì 30 giugno 2017 è stato annunciato ai microfoni di Radio Italia dall’editore e presidente Mario Volanti che ha svelato altre sorprese.

“Sono orgoglioso di comunicarvi il frutto di questi mesi di lavoro – ha annunciato Mario Volanti prima di leggere i grandi nomi che anche quest’anno animeranno la manifestazione, che è ormai una tra le più acclamate e attese dell’estate italiana – A Milano la serata inizierà intorno alle 19.45 e terminerà entro le 23.30, mentre a Palermo si ballerà anche a seguire con la grande musica di Bob Sinclar”.

Nell’edizione 2017 di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO saliranno sul palco di Piazza Duomo a Milano: ALESSANDRA AMOROSO, BENJI e FEDE, ANDREA BOCELLI, EMMA, FRANCESCO GABBANI, GIORGIA, J-AX e FEDEZ, FIORELLA MANNOIA, NEK, SAMUEL, UMBERTO TOZZI. Per Radio Italia 3.0 ELODIE, LELE e per Radio Italia World la grande ANASTACIA.

Mentre gli attesissimi protagonisti al Foro Italico a Palermo saranno: ALESSIO BERNABEI, GIGI D’ALESSIO, LORENZO FRAGOLA, FRANCESCO GABBANI, J-AX e FEDEZ, NEK, EROS RAMAZZOTTI, FRANCESCO RENGA, SAMUEL, per la prima volta di nuovo insieme LE VIBRAZIONI e, infine, NINA ZILLI. Per Radio Italia 3.0 MARIANNE MIRAGE, SERGIO SYLVESTRE e per Radio Italia World BOB SINCLAR