“Piove da una vita” – nuovo singolo di Andrea Mirò

Un piccolo film, una storia di sorelle o di amiche, sicuramente un legame forte, quindi carico di esperienze fatte insieme e la certezza che nel tempo non è stato possibile dirsi tutto, che non tutto è andato come sognavano.

La voglia di recuperare la memoria comune, fatta di piccole cose, di oggetti e di parole da bambine. (Andrea Mirò)

È questo il nuovo singolo – tratto da Nessuna Paura Di Vivere – di quell’arcobaleno di talenti che è Andrea Mirò.

Colori che si affacciano sulla sua voce, sulla sua voglia di raccontarsi con una grazia innata, sulla sua capacità di trasformare una passione in un mestiere tra i più nobili come è quello del Direttore d’Orchestra, senza dimenticare la particolare attitudine del lavoro in studio come produttrice e arrangiatrice.

Ad accompagnare il nuovo singolo, un video girato tra le colline alessandrine (zona natia di Andrea Mirò) da Lucio Laugelli che racconta il viaggio della vita attraverso i ricordi di chi la vita la vista passare e ne ha vissuto ogni momento.