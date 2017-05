Move Week e Basket Artisti a Novate

Move Week 2017, settimana europea del “movimento”: dal 29 maggio in tutta Italia, 200 iniziative coordinate dall’Uisp

In Europa saranno oltre duemila gli eventi dedicati all’attività motoria e alla salute, in 23 diversi Paesi

Lunedì 29 maggio scatta la 6° edizione della MOVE Week: una settimana di mobilitazione dedicata alla promozione dello sport per tutti e di stili di vita attivi, che si svolge ogni anno in tutta Europa. La campagna è promossa dall’ISCA – International Sport and Culture Association, di cui Uisp è membro e parte attiva, con l’obiettivo di incrementare del 20% il numero di europei fisicamente attivi entro il 2020.

In Italia la campagna è coordinata dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti e gode del patrocinio del Ministero della Salute e dell’ANCI-Associazione Nazionale Comuni d’Italia.

NOVATE MILANESE:

Lunedì 29 Maggio Acqua Gym alla piscina Poli. Due lezioni gratuite alle 19 e alle 19:45. Ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Martedì 30 Maggio Partita di pallavolo 3 VS 3 presso il campo dell’oratorio San Luigi di via Balossa, 1. Dalle 19 alle 22. Iscrizioni per mail (info@mondodisabile.it o redazione@dietrolanotizia.it) € 5,00 a persona. Ad ogni partecipante verrà dato un -sacchetto gara- con bevande, attestato di partecipazione, merendina, gadget

Mercoledì 31 Maggio Mattino: Raduno tennis per persone diversamente abili presso Garden Tennis di Novate.

Sera: Partita Basket tra persone di Novate e nazionale Basket Artisti. Ore 21 presso palestra di via Cornicione Novate. Ingresso pubblico € 10,00

Giovedì 01 Giugno Mattino Torneo di bocce per persone disabili e non, presso il Parco Ghezzi.

Sera: Camminata all’interno del Parco Ghezzi di Novate. Iscrizioni € 5,00 Ad ogni partecipante verrà dato un -sacchetto gara- con bevande, attestato di partecipazione, merendina, gadget

Venerdì 02 Giugno Torneo di calcio a 5 tra le squadre di Mondodisabile.it, Carabinieri Novate, Sos Novate, Commercianti Novate, Osal, Pedale novatese, presso Oratorio S. Luigi. Dalle ore 20

Sabato 03 Giugno Torneo di calcio a 5 tra le squadre di Mondodisabile.it, Carabinieri Novate, Sos Novate, Commercianti Novate, Osal, Pedale novatese, presso Oratorio S. Luigi. Dalle ore 20

Domenica 04 Giugno Torneo di calcio a 5 tra le squadre di Mondodisabile.it, Carabinieri Novate, Sos Novate, Commercianti Novate, Osal, Pedale novatese, presso Oratorio S. Luigi. Dalle ore 20

Organizzatori: mondodisabile.it – Davide Falco