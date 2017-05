Move Week 2017

OGGETTO: Settimana “Move Week” – sport per tutti

Data: Dal 29 Maggio 2017 – al 04 Giugno 2017

Luogo: Oratorio S. Luigi, Palestra di via Cornicione, Centro Sportivo Poli, Parco Ghezzi – Novate M.se (Mi) –

Finalità Evento: La “MOVE Week” è una settimana di promozione del movimento e di stili di vita attivi che unisce l’Europa nel segno dello -sportpertutti- Dal 29 maggio al 4 giugno 2017 una moltitudine arancione invaderà come ogni anno strade e piazze di tutta Europa attraverso gli eventi organizzati dai vari responsabili di zona e in Italia è organizzata con la collaborazione di UISP – Unione italiana Sport per Tutti – www.uisp.it

Partecipanti: 38 Paesi coinvolti in tutta Europa, 2.941 città, 6.117 MOVE Agent, 14.105 eventi organizzati e 3.444.930 partecipanti fanno della MOVE Week il più grande evento per la promozione del movimento e dei suoi benefici in termini di salute in Europa.



Eventi In qualità di Move Agent, insieme a Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, organizzeremo una settimana di eventi a Novate M.se per sensibilizzare i cittadini e non solo, sull’importanza del movimento e delle sport per tutti.

Lunedì 29 Maggio Attività ginniche e nuoto in piscina Poli

Martedì 30 Maggio Partita di pallavolo tra persone di Novate e ex glorie (Piccinini, Cacciatori, Zorzi, da definire)

Mercoledì 31 Maggio: Partita Basket tra persone di Novate e nazionale artisti tv e giornalisti. Ore 21 presso palestra di via Cornicione Novate

Giovedì 01 Giugno: Corsa e camminata di 5 km all’interno del Territorio novatese

Venerdì 02 Giugno: Torneo di calcio a 5 tra le squadre di monodisabile.it, Carabinieri Novate, Polizia Locale Novate, Sos Novate, Commercianti Novate, Osal, Pedale novatese, presso Oratorio S. Luigi

Sabato 03 Giugno: Mattino: Raduno Tennis persone diversamente abili al Tennis club Garden. Torneo di calcio a 5 tra le squadre di monodisabile.it, Carabinieri Novate, Polizia Locale Novate, Sos Novate, Commercianti Novate, Cittadini Novate, Corpo Musicale Santa Cecilia, Pedale novatese, Protezione Civile presso Oratorio San Luigi

Domenica 04 Giugno: Mattino: Torneo di bocce persone diversamente abili e non al Parco Ghezzi. Pomeriggio Torneo di calcio a 5 tra le squadre di Mondodisabile.it, Carabinieri Novate, Polizia Locale Novate, Sos Novate, Commercianti Novate, Cittadini Novate, Corpo Musicale Santa Cecilia, Pedale novatese, Protezione Civile presso San Luigi. Serata: Cena e premiazioni

Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni : Dietro la notizia Comunicazione