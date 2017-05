Miss Italia

<<Né nude né mute, ma scienziate, come la più bella d’America>>. A intervenire sulla notizia della neoeletta Miss Kara McCullough è la patron del concorso nostrano Patrizia Mirigliani, che invia i propri auguri alla reginetta nata a Napoli, che rappresenterà gli Stati Uniti a Miss Universo: <<Sono grata a Miss Usa per aver dimostrato che anche una scienziata può decidere di concorrere per la propria bellezza. Un messaggio che condivido a pieno. Desidero farle gli auguri e invitarla come ospite al nostro concorso. La notizia della neoeletta inoltre dovrebbe essere d’insegnamento per il nostro Paese, che oltre ai cervelli in fuga, rischia di trovarsi con in fuga anche le bellezze, se si continua a demonizzarle>>.

Con l’occasione, la Mirigliani rinnova anche quest’anno il suo invito alla Presidente della Camera Laura Boldrini a presenziare al Premio, ricordando che <<in passato proprio la Boldrini aveva definito “una scelta moderna e civile” quella della Rai di rinunciare a mandare in onda il concorso e aveva aggiunto sulla donna che “solo il 2% in tv esprime pareri, parla. Il resto è muto, a volte svestito, le ragazze italiane debbono poter andare in televisione senza sfilare con un numero. Hanno altri talenti”>>.

Per la Mirigliani, <<la presenza della Presidente della Camera al Premio potrebbe essere un’occasione per farle toccare con mano quello che il concorso riesce a fare da sempre per valorizzare le donne italiane. Le nostre concorrenti – conclude la patron – sono il simbolo di una bellezza semplice e moderna, che racchiude i valori promossi dal concorso, a partire dalla serietà e dall’impegno richiesto proprio alle miss. Per tale ragione, la gran parte di loro, dopo aver partecipato al Premio, è riuscita a raggiungere importanti traguardi in campo professionale>>.